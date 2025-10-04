Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, thẻ BHYT học sinh được cập nhật đúng hạn

(VTC News) -

Đến ngày 4/10, khi phụ huynh tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, toàn bộ thẻ BHYT của học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (phường Bình Trưng, TP.HCM) đã được gia hạn từ 1/1/2025 đến 31/12/2025. Thông tin về quá trình tham gia 5 năm liên tục cũng đã được khôi phục đầy đủ, đúng quy định.

Nhiều phụ huynh cho biết, họ rất an tâm khi quyền lợi của con em được đảm bảo sau gần 1 tháng lo lắng.

Thẻ BHYT học sinh đã được cập nhật hạn thẻ từ 1/1/2025.

Một phụ huynh chia sẻ: “Khi kiểm tra lại, thấy thẻ đã được cập nhật đúng hạn, tôi thật sự nhẹ nhõm. Chúng tôi mong rằng sau này sẽ không xảy ra những trục trặc tương tự để phụ huynh và học sinh yên tâm hơn”.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News nhận được thông tin phản ánh của một số phụ huynh trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP.HCM) liên quan việc Thẻ BHYT học sinh bị lỗi.

Cụ thể, đầu tháng 9/2025, khi tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, nhiều phụ huynh phát hiện thẻ BHYT của con em bị hết hạn từ 31/12/2024, dù đã đóng đủ phí thông qua nhà trường từ cuối năm 2024. Một số trường hợp thẻ được cập nhật lại nhưng thời gian bắt đầu không giống nhau, có thẻ từ 01/07/2025, có thẻ từ 19/9/2025.

Thậm chí, một số trường hợp khi đi khám trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025 đã bị bệnh viện từ chối thanh toán vì thẻ hết hạn.

Điều này khiến phụ huynh lo lắng rằng các con có thể bị mất quyền lợi “5 năm liên tục” - một mốc quan trọng để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Phụ huynh thắc mắc tổ y tế trường đã nhận được thông tin từ từ tháng 3-5/2025, nhưng không tiến hành việc rà soát thông tin thẻ để đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh. Sau khi phụ huynh báo tin cho nhà trường thì thẻ BHYT học sinh được gia hạn từ ngày 01/07/2025 đến 31/12/2025 và thời hạn 5 năm liên tục là 2030.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản 1 - cho biết nhà trường đã thu và chuyển toàn bộ hơn 1 tỷ đồng phí BHYT của hơn 1.135 học sinh sang cơ quan bảo hiểm vào cuối tháng 12/2024, có ủy nhiệm chi kèm theo. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, nhà trường phát hiện khoảng 100 học sinh có thẻ BHYT bị sai sót.

Hơn 300 học sinh có thẻ BHYT bị sai sót

Trong cuộc họp phụ huynh, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản 1 đã mời đại diện Bảo hiểm xã hội Cát Lái đến trao đổi trực tiếp với phụ huynh. Tại buổi làm việc, phụ huynh nêu rõ bức xúc khi nhiều thẻ BHYT của học sinh bị “trống” thời gian dài dù đã đóng phí đầy đủ, đồng thời chất vấn lý do các mốc gia hạn thay đổi thất thường.

Đại diện BHXH Cát Lái cho biết có 378 trường hợp bị ảnh hường đồng thời thừa nhận có lỗi hệ thống và cam kết sẽ gửi đến phụ huynh bản ghi quá trình đóng BHYT của học sinh thể hiện rõ việc đóng được gia hạn liên tục.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM - lý giải rằng nguyên nhân chậm gia hạn có thể xuất phát từ việc danh sách học sinh trường gửi lên chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thông tin, đặc biệt là thiếu mã định danh cá nhân. Khi dữ liệu không khớp, hệ thống không thể tự động gia hạn thẻ.

Sau phản ánh của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Điện tử VTC News, cơ quan bảo hiểm đã rà soát và xử lý các trường hợp thẻ bị sai sót.

Phụ huynh mong rằng, trong các năm học tới, việc cập nhật thẻ BHYT sẽ được thực hiện tự động, chính xác và minh bạch hơn để những người thụ hưởng chính sách, đặc biệt là học sinh, luôn yên tâm khi cần đến sự bảo vệ của tấm thẻ an sinh này.