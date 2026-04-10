Satrafoods mở rộng tại chung cư Becamex, tăng độ phủ thị trường

Ngày 10/4/2026, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) chính thức khai trương cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại tòa K3, chung cư Becamex, phường An Phú, TP.HCM. Đây không chỉ là điểm bán đầu tiên của chuỗi tại khu vực này, mà còn đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng độ phủ hệ thống phân phối của SATRA, đồng thời phát huy hiệu quả liên kết với Becamex trong việc đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với cư dân đô thị.

Việc hiện diện tại khu dân cư Becamex cho thấy định hướng phát triển mạng lưới bán lẻ theo chiều sâu của SATRA, gắn với các khu đô thị, khu công nghiệp và cộng đồng dân cư quy mô lớn. Thông qua hợp tác với Becamex – một trong những đơn vị phát triển hạ tầng và đô thị hàng đầu – Satrafoods không chỉ tận dụng lợi thế về vị trí, mật độ dân cư mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tiện ích đồng bộ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân.

Theo ông Lâm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc SATRA - doanh nghiệp đang đẩy mạnh tối ưu hóa hệ sinh thái thương mại sỉ và lẻ thông qua việc xây dựng các “mắt xích” liên kết dọc và ngang chặt chẽ. Ở chiều dọc, SATRA hợp tác với các đơn vị thành viên như VISSAN, COFIDEC, CJ Cầu Tre nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm từ nguồn. Ở chiều ngang, việc liên kết với các tập đoàn, đơn vị dịch vụ và các đối tác phát triển đô thị như Becamex giúp mở rộng điểm chạm khách hàng, nâng cao hiệu quả phân phối.

Hiện nay, hệ sinh thái thương mại của SATRA bao gồm chợ đầu mối Bình Điền, 4 siêu thị Satramart và hơn 160 cửa hàng Satrafoods, tạo thành mạng lưới phân phối rộng khắp. Nhờ đó, SATRA không chỉ chủ động nguồn cung mà còn đóng vai trò điều phối hàng hóa thiết yếu, góp phần bình ổn thị trường trong nhiều bối cảnh. Với lợi thế kết nối từ sản xuất đến phân phối, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “hub” thương mại của hàng Việt – nơi hội tụ nguồn cung, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu.

Cửa hàng Satrafoods tại chung cư Becamex cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt cá, thực phẩm chế biến… với tiêu chí tươi ngon, an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhiều sản phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường cũng được duy trì với mức giá ổn định, hỗ trợ người tiêu dùng chủ động chi tiêu trong bối cảnh nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 10 đến 19/4/2026, cửa hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như tặng phiếu mua hàng cho khách đăng ký thẻ thành viên Satra Bonus, quà tặng thiết thực cho hóa đơn mua sắm và giảm giá sâu nhiều mặt hàng thiết yếu. Các hoạt động này không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn thể hiện cam kết của SATRA trong việc đồng hành cùng người dân, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, tiết kiệm và đáng tin cậy ngay tại nơi sinh sống.

Sự kiện Satrafoods “đổ bộ” vào chung cư Becamex là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển mạng lưới phân phối hiện đại, linh hoạt của SATRA, đồng thời khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp trong việc kết nối cung – cầu, nâng cao giá trị hàng Việt và phục vụ cộng đồng ngày càng hiệu quả.