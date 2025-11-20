Sạt lở nghiêm trọng ở Khánh Hòa: Cấm xe qua đèo Cổ Mã và đèo Cả

(VTC News) -

Sáng 20/11, ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết khu vực đèo Cổ Mã và phía Nam đèo Cả xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo ông Việt, đoạn giữa đèo Cổ Mã xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn. Đất đá, cây cối trên mái taluy dương sạt trượt chắn ngang hơn nửa mặt đường. Các lực lượng chức năng phải căng dây, cảnh báo phương tiện không qua lại tại điểm sạt lở.

Đèo Cả xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở khiến giao thông tê liệt.

Chính quyền cử lực lượng tự vệ chốt chặn tại các điểm này để cảnh báo xe cộ, xã cũng báo cho đơn vị quản lý đường được biết để sớm khắc phục.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Nam Trung bộ, cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trận lũ lụt kinh hoàng đã vượt đỉnh lũ năm 1993 hơn 1m, nhiều nơi đang bị cô lập, địa phương triển khai mọi lực lượng để ứng cứu dân.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ lực lượng của tỉnh đã được huy động khẩn cấp đến các khu vực ngập sâu sau khi đỉnh lũ vượt mức lịch sử năm 1993.

Đêm 19/11 đến rạng sáng nay là thời điểm vô cùng căng thẳng khi mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục dồn nước về, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư. Lực lượng được chia thành hai hướng:

Nhóm chủ công dồn toàn lực về những khu vực ngập sâu thuộc các huyện Tuy Hòa, Đông Hòa và khu vực TP Phú Yên (cũ) để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại bị cô lập.

Nhóm còn lại tập trung khắc phục sự cố tại những nơi nước đã rút, mở lối cho lực lượng cứu hộ vào sâu hơn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân di dời.

Ngành Công Thương được yêu cầu dự trữ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tại sân bay Buôn Ma Thuột. Khi thời tiết cho phép, trực thăng sẽ cất cánh thả hàng cứu trợ xuống các vùng bị chia cắt.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, hiện tất cả mọi cửa ngõ vào Phú Yên cũ như Quốc lộ 26, Quốc lộ 29, Quốc lộ 1 đều bị tê liệt hoàn toàn.