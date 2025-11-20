+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Nghẹt thở giải cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong lũ
(VTC News) -
Đội cứu hộ đã giải cứu thành công 2 mẹ con mắc kẹt trong lũ, em bé ngồi trong thau được đẩy ra khỏi căn nhà ngập nước.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
So sánh sầu Thái và sầu Ri6, loại nào ngọt và béo hơn?
09:24 20/11/2025
Gia đình
Đắk Lắk và Khánh Hoà vẫn là tâm điểm mưa lớn, nhiều sông lũ vượt đỉnh lịch sử
09:22 20/11/2025
Thời tiết
Toyota kéo dài vòng đời các dòng xe chủ lực lên 9 năm
09:22 20/11/2025
Xe
Tổng thống Trump ký đạo luật công bố hồ sơ tỷ phú bệnh hoạn Jeffrey Epstein
09:18 20/11/2025
Thời sự quốc tế
Đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn tại trường Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus
09:00 20/11/2025
Giáo dục
Công nghệ 20/11: Doanh nghiệp công nghệ Việt gặt hái nhiều giải thường
08:50 20/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Mỹ soạn đề xuất hòa bình mới, đề nghị Ukraine nhượng lãnh thổ
08:33 20/11/2025
Thời sự quốc tế
Nghẹn lòng lời chia sẻ của cô giáo mắc ung thư trong lễ tri ân 20/11
08:23 20/11/2025
Tin tức
Trực tiếp: Nguy cấp, mưa vẫn rơi, nước vẫn dâng không ngừng, nhiều nơi không còn thấy mái nhà
08:16 20/11/2025
Tin nóng
Cầu thủ Malaysia chuẩn bị tâm lý, chờ AFC xử thua
08:09 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
4 thực phẩm ăn sáng lành mạnh
08:03 20/11/2025
Tư vấn
Giữ gìn truyền thống 'tôn sư trọng đạo' giữa làn sóng công nghệ và Trí tuệ nhân tạo
08:02 20/11/2025
Giáo dục
Trực tiếp: Quốc hội thảo luận một số luật, nghị quyết về giáo dục
08:02 20/11/2025
VTC NEWS TV
Bạn gái 30 tuổi vẫn miệt mài 'đu idol', tiêu sạch lương, vay nợ để xem concert
08:00 20/11/2025
Giới trẻ
Malaysia chưa bị xử thua, tuyển Việt Nam dự Asian Cup bằng cách nào?
07:37 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Muốn người giỏi quay về, phải có sẵn nền tảng và môi trường nghiên cứu
07:36 20/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Hoàng Đức, Quang Hải nhường Xuân Son đá phạt đền
07:23 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11
07:20 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Vì sao người Việt kiêng 'nối đũa'?
07:15 20/11/2025
Chuyện bốn phương
Ám ảnh những lời cầu cứu xé lòng trong đêm nước lũ ngập mái nhà ở Đắk Lắk
07:00 20/11/2025
Tin nóng
Cô giáo vùng cao lội suối, vượt dốc gánh cơm có thịt lên non cho học trò
06:55 20/11/2025
Chân dung
Giá vàng hôm nay 20/11: Tiếp tục tăng
06:53 20/11/2025
Tin giá vàng
Hương Giang thể hiện thế nào tại đêm bán kết Miss Universe 2025?
06:50 20/11/2025
Hoa hậu
Khách xếp hàng quá đông, chủ đầu tư nhà ở xã hội Kim Chung có động thái mới
06:47 20/11/2025
Bất động sản
Mặt trận Pokrovsk nóng rực: Nga chơi 'ván bài UAV' với Ukraine
06:36 20/11/2025
Thời sự quốc tế
Giá xăng dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều hành chiều nay
06:31 20/11/2025
Thị trường
20/11 trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm nào?
06:30 20/11/2025
Chuyện bốn phương
Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà ở xã hội ‘mua nhầm’: Chủ đầu tư Ecohome nói gì?
06:30 20/11/2025
Bất động sản
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm đôi, xe khách 45 chỗ dừng ngay trước miệng vực
06:28 20/11/2025
Tin nóng
Các đời Tổng thống Mỹ được trả lương thế nào?
06:19 20/11/2025
Tư liệu