Đóng

Nghẹt thở giải cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong lũ

(VTC News) -

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công 2 mẹ con mắc kẹt trong lũ, em bé ngồi trong thau được đẩy ra khỏi căn nhà ngập nước.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới