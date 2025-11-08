Sắp diễn ra toạ đàm: Thế hệ Gen Z trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới

(VTC News) -

Thuốc lá thế hệ mới với vẻ ngoài thời thượng, mùi hương ngọt ngào và những chiến dịch quảng bá tinh vi trên mạng xã hội đang len lỏi vào đời sống của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Đằng sau lớp vỏ “an toàn” và “hiện đại” ấy là nguy cơ nghiện nicotine, tổn thương phổi, rối loạn hành vi và những tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần. Câu hỏi nhức nhối được đặt ra: Ai đang bảo vệ Gen Z?

Đó cũng là chủ đề của tọa đàm “Thế hệ Gen Z trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới: Ai bảo vệ họ?”, do Báo Điện tử VTC News, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức. Chương trình sẽ phát trên Website, fanpage và Youtube của Báo Điện tử VTC News vào lúc 20h tối 8/11, quy tụ các chuyên gia y tế cùng đối thoại về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp ngăn chặn vấn nạn đáng lo ngại này.

Nếu như trước đây, hình ảnh người hút thuốc lá gắn với sự già nua, nghiện ngập thì nay, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng lại được quảng bá như biểu tượng của sự sành điệu, cá tính. Với Gen Z – thế hệ sinh ra trong thời đại số, các sản phẩm này nhanh chóng trở thành một “trò chơi khói” được lan truyền khéo léo qua TikTok, Instagram hay các quán cà phê, trường học.

Nhiều mẫu mã thuốc lá điện tử "núp bóng" đồ chơi, thực phẩm…hấp dẫn học sinh. (Ảnh: Như Loan)

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ học sinh, sinh viên từng thử thuốc lá điện tử tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm 13-17 tuổi. Các em bị cuốn hút bởi thiết kế đẹp, hương vị trái cây và lời quảng cáo ‘không độc hại’, trong khi không hề biết rằng mỗi hơi thuốc có thể chứa lượng nicotine cao gấp nhiều lần thuốc lá truyền thống.

Không chỉ gây nghiện mạnh, thuốc lá thế hệ mới còn tác động tiêu cực đến hệ hô hấp, tim mạch, gây viêm phổi, rối loạn hành vi và ảnh hưởng phát triển não bộ ở người trẻ. Đáng lo hơn, những sản phẩm này thường được mua bán tràn lan trên mạng, không qua kiểm soát, khiến nỗ lực bảo vệ giới trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Gen Z là thế hệ thông minh, nhanh nhạy, nhưng cũng dễ tổn thương khi đối mặt với cám dỗ được “bọc đường” bằng công nghệ và xu hướng. Trong khi các chiến dịch truyền thông chống thuốc lá vẫn còn khô cứng, thiếu ngôn ngữ gần gũi, thì những clip hút thuốc lá điện tử lại tràn ngập mạng xã hội, len lỏi vào tâm lý tò mò của tuổi mới lớn.

Tọa đàm sẽ tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề lớn: Nhận diện thực trạng, nhận diện thủ đoạn và nhận diện trách nhiệm, từ cá nhân đến cộng đồng. Các chuyên gia y tế sẽ cung cấp dữ liệu khoa học về tác hại của nicotine trong thuốc lá thế hệ mới; phân tích lỗ hổng pháp lý.

Thông qua toạ đàm, ban tổ chức mong muốn tạo nên một diễn đàn hành động – nơi các chuyên gia y tế, gia đình, nhà trường, xã hội và chính Gen Z cùng chung tay xây dựng lá chắn trước cám dỗ thuốc lá thế hệ mới.