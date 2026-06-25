Sáng nay, khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(VTC News) -

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội và kết quả các phiên làm việc trước đó; diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội; tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các tham luận của đại biểu dự Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Phiên trọng thể cũng công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có sự tham dự 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa mới.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII.

Theo đó, Đại hội thống nhất thông qua đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung Đảng, Đại hội bầu 119 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.