Sản phẩm xanh 'phủ' Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

(VTC News) -

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 đang trở thành tâm điểm của ngành sản xuất khi quy tụ gần 750 doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh - Hà Nội.

Yếu tố xanh - bền vững trở thành điểm nhấn rõ rệt. Sản phẩm góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh xuất hiện nhiều tại các gian trưng bày của doanh nghiệp, minh chứng cho xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp tương lai.

Sự xuất hiện của VinFast tại sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan, đồng thời khẳng định vị thế của công nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xe điện.

Dải sản phẩm ô tô và xe máy điện VinFast được giới thiệu trong sự kiện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với nhu cầu tìm hiểu mẫu xe chạy dịch vụ tiết kiệm, hiệu quả, anh Trung Kiên (Hà Nội) chia sẻ ấn tượng với mẫu Limo Green của hãng xe Việt, nhất là khi mẫu xe có chương trình ưu đãi lên đến hơn 67 triệu đồng.

"Tôi ấn tượng khi vừa bước vào đã thấy VinFast mang tới dải sản phẩm xe điện mới nhất và các chương trình hỗ trợ rất thiết thực. Xe có thiết kế đẹp và phù hợp chạy trong đô thị, đúng nghĩa sản phẩm xanh mà tôi đang tìm kiếm", anh Kiên chia sẻ.

Nhiều mẫu xe máy điện mới của VinFast cũng được giảm giá ngay tại gian trưng bày, như Evo Grand từ 21 triệu đồng còn 18,48 triệu đồng, Feliz 2025 từ 25,9 triệu đồng còn 22,79 triệu đồng,...

Mẫu xe máy điện của VinFast được quan tâm tại triển lãm. (Ảnh: VEC)

Bên cạnh đó, Toyota giới thiệu mẫu xe hybrid mới như Camry và Innova Cross, được xem là lựa chọn trung hòa giữa động cơ truyền thống và xu hướng xanh. Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và vận hành ổn định giúp các mẫu xe này trở thành điểm dừng chân yêu thích của khách tham quan muốn tìm hiểu giải pháp giao thông bền vững.

Mẫu xe hybrid của Toyota. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ở mảng vật liệu - lĩnh vực nền tảng cho kinh tế xanh - doanh nghiệp Việt Nam mang đến nhiều sản phẩm nổi bật. Grando mang tới dòng nhôm nhẹ được dùng phổ biến trong các hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời, với các ưu điểm như nhẹ, dễ tạo hình và ít lỗi.

Khung nhôm được ứng dụng trong xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Công ty cho biết xuất khẩu chủ yếu sản phẩm này tới khách hàng Mỹ và Ấn Độ với sản lượng 30.000 tấn/năm. Qua sự kiện lần này, Grando cũng đã có thêm nhiều đơn vị tìm hiểu dòng sản phẩm, trong đó có các đối tác nước ngoài.

Một sản phẩm khác cũng thu hút sự chú ý là gỗ nhựa composite. Sản phẩm được Ecovina sản xuất từ nhựa, vỏ trấu hoặc bột gỗ và phụ gia bằng công nghệ ép đùn.

Công ty có dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm thân thiện với môi trường, đặt mục tiêu hướng đến sản xuất tuần hoàn, không phát thải.

Sự xuất hiện của gỗ nhựa composite đã khắc phục được những nhược điểm của gỗ tự nhiên như cong vênh, mục nát, mối mọt, chịu nước và thời tiết khắc nghiệt mang lại sự thay đổi về ý tưởng thiết kế kiến trúc ngoại thất cho các công trình. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Không chỉ trưng bày, các hoạt động kết nối cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong khuôn khổ sự kiện, VEC vận hành khu vực Business Matching, nền tảng xúc tiến thương mại thông minh cho phép doanh nghiệp đặt lịch hẹn, trao đổi cơ hội hợp tác và đàm phán 1-1. Đây được kỳ vọng sẽ hình thành nhiều quan hệ chiến lược và hợp đồng giá trị lớn, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 12–15/11 với chủ đề “Công nghiệp hội tụ – Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm”, triển lãm trải rộng trên diện tích gần 80.000 m², trở thành “sàn diễn” của thế hệ máy móc, vật liệu và công nghệ sản xuất hiện đại đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Quy mô này cho thấy tầm nhìn của VEC trong việc biến triển lãm thành hạ tầng tri thức và giao thương chiến lược, nơi doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng đối thoại về năng lực cạnh tranh, tự chủ sản xuất và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.