Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đưa đón lượng khách kỷ lục ngày 3/5

Hôm nay, 3/5, ngày cuối cùng nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng khách qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng kỷ lục, nối tiếp ngày 2/5.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay, dự kiến sân bay phục vụ tổng cộng 795 chuyến bay, ước tổng lượng khách đạt 136.802 người.

Do là ngày cuối kỳ nghỉ lễ, khách đến TP.HCM tăng cao so với lượng khách đi, với khoảng 75.048 hành khách trên 398 chuyến bay hạ cánh. Trong khi đó, lượng khách làm thủ tục rời đi khoảng 61.754 người trên 397 chuyến bay.

Hôm qua (2/5), sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 112.000 lượt khách với 709 chuyến bay, tăng mạnh so với ngày trước đó. Khách chiều về TP.HCM cũng chiếm ưu thế với hơn 63.000 lượt.

Trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 136.802 lượt khách.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc hành khách chủ động điều chỉnh lịch trình, sớm quay trở lại nơi làm việc, học tập sau kỳ nghỉ dài, giúp giảm áp lực dồn vào ngày cuối 3/5, là ngày được dự báo căng thẳng nhất.

Trong cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 (từ 24/4 đến 3/5), sản lượng khai thác dự kiến tăng mạnh, đạt khoảng 125.000 hành khách/ngày.

Trung bình mỗi ngày sân bay khai thác khoảng 750 chuyến bay, tăng 12% so với ngày thường, trong đó có 450 chuyến bay quốc nội và 300 chuyến bay quốc tế. Ba ngày cao điểm nhất rơi vào 24/4, 29/4 ở chiều đi, và ngày 3/5 ở chiều về lại TP.HCM, với khoảng 770 chuyến/ngày.

Lượng khách qua sân bay dự kiến trung bình 125.000 lượt/ngày, tăng 14% so với ngày thường, gồm khoảng 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế. Trong các ngày cao điểm, sản lượng có thể lên tới 130.000 khách/ngày.

Sân bay đã xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ. Công tác điều hành bay được tăng cường, cập nhật liên tục thông tin chuyến bay, để phân bổ nguồn lực phù hợp trong các khung giờ cao điểm.

Riêng các ngày từ 29/4 đến hết 4/5, ngành hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trên toàn quốc, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp lễ.

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu bố trí nhân sự tại quầy và cửa ra máy bay, để kịp thời xử lý tình huống chậm, hủy chuyến.