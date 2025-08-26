Sân bay Long Thành tuyển dụng, gần 1.300 hồ sơ gửi về sau 3 ngày

(VTC News) -

Thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay có 1.298 ứng viên nộp hồ sơ vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Trong đó, các vị trí tại Cảng HKQT Long Thành 1.043 hồ sơ, Chi nhánh nhiên liệu Cảng HKQT Long Thành nhận 92 hồ sơ, và Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa Long Thành 163 hồ sơ. Đây sẽ là căn cứ để các đơn vị xem xét trong những đợt tuyển dụng tiếp theo.

Ứng viên xếp hàng chờ đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại sân bay Long Thành.

Trước đó, ngày 23/8, tại xã An Phước (Đồng Nai), ACV phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội việc làm - Cảng HKQT Long Thành”, mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay đi vào khai thác. Sự kiện thu hút gần 12.000 người đăng ký tham gia ứng tuyển và tìm hiểu nghề nghiệp.

Theo ACV, dự án sân bay Long Thành được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4F của ICAO, khi hoàn thành toàn bộ có thể phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong giai đoạn 1, dự án xây dựng 2 đường băng cùng một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách/năm và một nhà ga hàng hóa công suất 550.000 tấn/năm.

Hạ tầng cơ bản dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, với dấu mốc quan trọng là chuyến bay kỹ thuật đầu tiên diễn ra ngày 19/12/2025, chuẩn bị cho việc đưa cảng vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV cho biết, sân bay Long Thành không chỉ chú trọng tiến độ hạ tầng, ACV còn định hướng xây dựng Long Thành trở thành “cảng hàng không xanh - thông minh”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh trắc học. Trong tầm nhìn đó, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố quyết định sự thành công.

“Nhân lực chính là then chốt, ACV cam kết đồng hành cùng người lao động trong quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng và phát triển sự nghiệp”, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV nói.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, cho biết trong quá trình triển khai dự án, ACV luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền Đồng Nai và người dân vùng dự án. Vì vậy, đơn vị đặc biệt quan tâm và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại sân bay nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo ông Phong, nhân viên hàng không không chỉ cần trình độ chuyên môn và ngoại ngữ mà còn phải hội tụ ba tố chất quan trọng: tôn trọng nguyên tắc, kỷ luật cao; sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc lớn; đồng thời có kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phối hợp làm việc nhóm.

Để công tác chuẩn bị nhân lực đạt hiệu quả, về phía UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, qua đó địa phương có cơ sở tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người dân. Đặc biệt, chính sách tuyển dụng cần ưu tiên con em các gia đình đã nhường đất phục vụ dự án.

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030.

Song song đó, Đồng Nai cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ để xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác đào tạo giai đoạn 2026 - 2030, nhằm bảo đảm sự chủ động và lâu dài trong việc cung ứng nhân lực chất lượng cao cho sân bay.