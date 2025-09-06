(VTC News) -

Trần thạch cao ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính thẩm mỹ cao, khả năng cách âm, cách nhiệt và độ bền tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nếu không cẩn thận sẽ dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và chi phí sửa chữa về sau.

Dưới đây là những lỗi phổ biến khi thi công trần thạch cao gia chủ cần lưu ý.

Chọn vật liệu kém chất lượng

Trên thị trường, trần thạch cao có nhiều loại, từ giá rẻ đến cao cấp. Nhiều người ham rẻ chọn sản phẩm kém chất lượng dẫn đến tình trạng trần nhanh nứt, võng, dễ ẩm mốc khi gặp môi trường ẩm ướt. Việc này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền công trình.

Vì vậy, nên chọn thạch cao chống ẩm, chống cháy từ các thương hiệu uy tín. Để chọn được vật liệu phù hợp, có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc đơn vị thi công chuyên nghiệp.

Không khảo sát kỹ hiện trạng trần nhà

Một trong những lỗi thường gặp khi thi công trần thạch cao là bỏ qua bước khảo sát hiện trạng trần nhà. Việc đo đạc sai kích thước, không kiểm tra hệ thống điện, đường ống nước, điều hòa âm trần...sẽ gây khó khăn trong quá trình lắp đặt.

Thậm chí, khi muốn sửa chữa hay thay đổi thiết bị, gia chủ buộc phải tháo dỡ cả mảng trần, vừa tốn kém vừa mất thời gian.

Không khảo sát kỹ hiện trạng trần nhà là sai lầm phổ biến khi thi công trần thạch cao. (Ảnh: Hitacom)

Bố trí khung xương sai kỹ thuật

Khung xương là phần quan trọng giữ cho toàn bộ hệ trần thạch cao được vững chắc. Nếu thi công không đúng khoảng cách tiêu chuẩn hoặc sử dụng vít, ty treo kém chất lượng sẽ khiến trần dễ bị võng, nứt chỉ sau một thời gian ngắn. Đây là lỗi kỹ thuật mà thợ thi công cần đặc biệt chú ý để đảm bảo độ bền lâu dài.

Không tính toán hệ thống chiếu sáng và thông gió

Không ít gia đình thi công trần thạch cao xong mới bắt đầu lắp đèn, quạt trần hoặc máy lạnh. Điều này dẫn đến phải cắt khoét trần, gây mất thẩm mỹ và làm giảm độ bền.

Để tránh sai lầm, gia chủ cần tính toán vị trí đèn LED, đèn âm trần, khe sáng hay lỗ thông gió ngay từ khâu thiết kế.

Thợ thi công thiếu chuyên nghiệp

Một sai lầm phổ biến khác là thuê đội thợ không chuyên nghiệp để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, việc này dễ dẫn đến thi công sai kỹ thuật, mối nối không đều, bề mặt không phẳng, sơn bả dễ bong tróc.

Do đó, hãy ưu tiên đơn vị thi công có kinh nghiệm, có bảo hành rõ ràng để yên tâm sử dụng.

Bỏ qua khâu xử lý bề mặt và sơn hoàn thiện

Sau khi lắp đặt, bề mặt thạch cao cần được xử lý mối nối, sơn bả cẩn thận để đảm bảo thẩm mỹ. Nhiều người thường bỏ qua hoặc làm qua loa khiến bề mặt dễ xuất hiện vết nứt chân chim, loang lổ màu sơn. Đây là nguyên nhân khiến trần nhanh xuống cấp.