Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á năm nay. Chính vì thế, cuộc sống đời tư của tiền đạo điển trai cũng được chú ý. Anh được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi.