Công nghệ 17/1: TikTok ra mắt PineDrama, Copilot có thể gỡ bỏ trên Windows 11

(VTC News) -

TikTok ra mắt ứng dụng microdrama PineDrama

TikTok vừa tung ra ứng dụng độc lập mới mang tên PineDrama tại Mỹ và Brazil. Đây là nền tảng dành riêng cho các “microdrama” – những bộ phim ngắn dạng nhiều tập, mỗi tập chỉ kéo dài khoảng một phút. Người dùng có thể xem các câu chuyện hư cấu theo phong cách giống TikTok, nhưng thay vì video ngắn ngẫu nhiên, mỗi video là một phần của một chuỗi phim.

PineDrama - ứng dụng mới của TikTok - mang đến trải nghiệm phim ngắn kịch tính, cá nhân hóa và không quảng cáo. (Nguồn: Tiktok)

Ứng dụng hiện có mặt trên iOS và Android, miễn phí và chưa có quảng cáo. Nội dung được phân loại theo nhiều thể loại như tình cảm, kinh dị, gia đình…

Động thái này được xem là bước đi chiến lược của TikTok nhằm cạnh tranh với các nền tảng microdrama đang nổi như ReelShort và DramaBox. Ngành công nghiệp này được dự báo sẽ đạt doanh thu 26 tỷ USD vào năm 2030.

Windows 11 cho phép gỡ bỏ Copilot

Microsoft vừa bổ sung tùy chọn mới trong bản Windows 11 Insider Preview, cho phép người dùng gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng Copilot. Đây là bước tiến sau nhiều phản hồi từ cộng đồng, khi trước đây Copilot chỉ có thể bị ẩn hoặc vô hiệu hóa chứ không thể xóa bỏ.

Giao diện Copilot trên Windows 11 - trợ lý AI mạnh mẽ nhưng không dễ gỡ bỏ hoàn toàn. (Nguồn: Microsoft)

Tuy nhiên, việc gỡ bỏ Copilot đi kèm nhiều điều kiện. Tính năng này chỉ khả dụng qua Group Policy dành cho các phiên bản Enterprise, Pro hoặc Education. Người dùng cá nhân thông thường sẽ khó tiếp cận. Ngoài ra, Copilot phải chưa được mở trong vòng 28 ngày gần nhất, và cả bản miễn phí lẫn bản Microsoft 365 Copilot đều phải có mặt trên hệ thống.

Ngay cả khi gỡ bỏ, một số tính năng liên quan đến Copilot vẫn gắn liền với Windows và dịch vụ Microsoft 365. Microsoft cũng cho phép cài đặt lại sau này nếu người dùng muốn. Điều này cho thấy Copilot vẫn được xem là phần quan trọng trong chiến lược AI của hãng.

OpenAI thử nghiệm quảng cáo trong ChatGPT

OpenAI vừa thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm quảng cáo trong ChatGPT với người dùng tại Mỹ thuộc gói miễn phí và gói Go giá rẻ. Đây là bước đi nhằm tăng nguồn thu để trang trải chi phí phát triển công nghệ AI, vốn đang ngày càng cao.

OpenAI đang đối mặt áp lực tài chính, đặc biệt khi công ty dự kiến chi hơn 1 nghìn tỷ USD cho hạ tầng AI từ nay đến năm 2030. (Nguồn: Getty Images)

Các quảng cáo sẽ xuất hiện trong vài tuần tới, được đặt ở cuối câu trả lời của ChatGPT khi có sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nội dung trò chuyện. OpenAI cam kết quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng câu trả lời và không chia sẻ dữ liệu người dùng với nhà quảng cáo.

Người dùng dưới 18 tuổi sẽ không thấy quảng cáo, và các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe hay chính trị cũng sẽ được loại trừ khỏi phạm vi quảng cáo. Những người dùng gói cao cấp như Plus, Pro, Business và Enterprise sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.