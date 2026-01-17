Quân dân nơi Trường Sa: 'Đại hội XIV của Đảng là niềm mong đợi lớn'

Pháo đài tiền tiêu vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài tiền tiêu về quốc phòng - an ninh, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, Trường Sa đã và đang đổi thay từng ngày: cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân ngày càng nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

"Đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, toàn Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống", Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh.

Tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ tới từng đảo, từng cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, đội ngũ cán bộ trên đảo luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với bộ đội và Nhân dân, biến nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, chia sẻ: "Mỗi nghị quyết của Đảng, mỗi chủ trương đều được chúng tôi quán triệt nghiêm túc và triển khai sát thực tiễn trên đảo. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ trên đảo xác định rõ trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, để Trường Sa luôn là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng".

Niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

Ở Trường Sa, hình ảnh những người chiến sĩ Hải quân chắc tay súng giữa nắng gió mặn mòi đã trở nên quen thuộc. Với họ, mỗi ca trực, mỗi vòng tuần tra không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào thiêng liêng khi được góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hạ sĩ Phạm Quốc Công (xạ thủ súng 14,5mm, đảo Nam Yết), chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ trên đảo, bộc bạch: "Chúng tôi luôn theo dõi thông tin về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn. Là thế hệ trẻ, chúng tôi nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc".

Duy trì nghiêm công tác tuần tra, canh gác trên đảo.

Không chỉ có quân đội, Trường Sa hôm nay còn là mái nhà chung của những người dân kiên cường bám đảo, bám biển, lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống giữa đại dương. Sự hiện diện của nhân dân trên các đảo chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của "thế trận lòng dân" nơi tuyến đầu Tổ quốc.

"Chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đại hội XIV của Đảng là niềm mong đợi lớn, để đất nước tiếp tục phát triển, biển đảo ngày càng được quan tâm đầu tư, để người dân Trường Sa yên tâm sinh sống, gắn bó lâu dài với đảo", ông Lê Văn Linh, người dân sinh sống trên đảo Đá Tây, xúc động chia sẻ.

Khí thế luyện tập sẵn sàng chiến đấu trên đảo Trường Sa.

Từ Trường Sa nhìn về đất liền, từ đất liền hướng ra Trường Sa - đó là mạch nguồn gắn kết bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân, giữa hậu phương lớn và tiền tuyến vững vàng. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, quân và dân Trường Sa đang ra sức thi đua huấn luyện, lao động, sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm giữ vững chủ quyền, xây dựng quần đảo "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân".

Trường Sa - tiền tiêu của Tổ quốc - mãi mãi là điểm tựa vững chắc cho khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Và từ nơi đầu sóng ấy, một niềm tin son sắt lan tỏa mạnh mẽ: niềm tin vào Đảng, vào Đại hội XIV của Đảng, vào tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.