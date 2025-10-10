Sắc màu nông sản Tây Bắc tại Hội chợ xúc tiến thương mại Sơn La 2025

(VTC News) -

Diễn ra từ ngày 8/10 - 12/10, tại Quảng trường Tây Bắc (TP. Sơn La), Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc – Sơn La 2025 thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người dân tham quan, tìm hiểu, mua sắm. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng Tây Bắc, mở rộng kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển thị trường nông sản.

Không gian trưng bày phong phú

Hội chợ có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, với hơn 120 đơn vị trong và ngoài nước tham gia, gồm các sở, trung tâm xúc tiến, doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp nước CHDCND Lào.

Các gian hàng được bố trí thành khu OCOP, khu hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khu thương mại tổng hợp và khu ẩm thực, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm và trải nghiệm của khách hàng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Sơn La và các tỉnh Tây Bắc được trưng bày, giới thiệu như chè Mộc Châu, cà phê Sơn La, nhãn Sông Mã, xoài Yên Châu, mật ong rừng, rượu vang, thổ cẩm và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Các gian hàng được đầu tư về hình thức, phản ánh bản sắc văn hóa vùng cao, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với du lịch

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, hội chợ năm nay gắn hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá du lịch, nhằm giới thiệu hình ảnh Sơn La – điểm đến xanh, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Bà Lê Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, đại diện Ban Tổ chức cho biết, trong khuôn khổ sự kiện, một số hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu OCOP được tổ chức, tạo cơ hội cho các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thương mại và du lịch.

Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc – Sơn La 2025 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (1895–2025).

Sự kiện góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP của địa phương; đồng thời khẳng định vai trò của Sơn La trong kết nối xúc tiến thương mại giữa các tỉnh khu vực Tây Bắc với cả nước và quốc tế.

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì tổ chức; Sở Công Thương Sơn La là cơ quan thường trực, phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La trực tiếp triển khai.