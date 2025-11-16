Rộn ràng Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư tỉnh Phú Thọ

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ngày 16/11, ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu Minh Tân, xã Cẩm Khê.

Ông Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu Minh Tân.

Tặng hoa chúc mừng bà con Nhân dân, ông Bùi Minh Châu biểu dương những kết quả mà khu dân cư Minh Tân đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ mong muốn bà con trong khu Minh Tân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quý báu, tinh thần "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đặc biệt, cần chú trọng giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo để không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu mạnh.

"Trong giai đoạn phát triển mới, bà con cần chủ động tìm hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách mới, nhất là các quy định liên quan đến thủ tục hành chính, coi việc chấp hành pháp luật là trách nhiệm và là nền tảng để giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn minh", ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh.

Bà con Nhân dân khu Minh Tân cũng cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng để cùng các cấp lãnh đạo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phục vụ Nhân dân tốt hơn, nhanh chóng giải quyết các băn khoăn về thủ tục hành chính trong mô hình quản lý mới.

"Mỗi người dân Minh Tân cần là một nhân tố tích cực, chung tay xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của xã Cẩm Khê và của tỉnh Phú Thọ", Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó.

Cũng trong ngày 16/11, bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tới dự và chung vui ngày hội với cán bộ, Nhân dân thôn Vĩnh Đông 1, xã Yên Lạc.

Phát biểu tại đây, bà Bùi Thị Minh cho rằng, sức mạnh đại đoàn kết luôn bắt đầu tư những điều giản dị, gần gũi nhất, từ từng gia đình, từng ngõ xóm.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận xã Yên Lạc cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của người dân trong giám sát và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các em thanh thiếu niên", Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ lưu ý.

Bà Bùi Thị Minh mong muốn mỗi người dân thôn Vĩnh Đông 1 luôn phát huy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Tiếp tục gìn giữ nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tình làng nghĩa xóm luôn ấm áp, đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng thôn Trại Trong.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tới dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Trong, xã Xuân Lãng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Xuân Lãng và Nhân dân củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thêm nhiều phong trào thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội.

"Mỗi người dân, cộng đồng dân cư thôn Trại Trong tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đồng lòng, chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa xanh, sạch và an ninh, an toàn; nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn, góp phần vào sự phát triển chung của xã Xuân Lãng và của tỉnh", ông Nguyễn Huy Ngọc phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Hoàng Xuân Giao tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Phù Ninh.

Trong khi đó, ông Hoàng Xuân Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cũng tới dự và chung vui ngày hội với Nhân dân khu 11, xã Phù Ninh.

Phát biểu chúc mừng, ông Hoàng Xuân Giao Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận khu 11 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách", quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.