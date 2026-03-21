Robot tạo động đất kiểu khủng long T. Rex để khai thác tài nguyên trên Mặt trăng

Công ty khởi nghiệp IMENSUS (Đức) phát triển robot tự hành có thể truyền rung động xuống lòng đất để khảo sát tài nguyên bên dưới, mở ra khả năng ứng dụng cho cả hoạt động khai thác trên Mặt trăng.

Ý tưởng được lấy cảm hứng từ những bước chân gây rung chuyển mặt đất của loài khủng long bạo chúa (T.Rex)

Hình minh họa căn cứ Mặt Trăng tương lai với các mô-đun. (Nguồn: Getty Images)

Các kỹ sư tại IMENSUS biết robot không đào bới một cách mù quáng mà tạo ra các xung rung động xuyên thấu lớp đất đá.

Cơ chế hoạt động của công nghệ này dựa trên nguyên lý địa chấn học cơ bản: sóng địa chấn sẽ thay đổi tốc độ khi đi qua các vật chất có mật độ khác nhau.

Bằng cách đo lường vận tốc của những con sóng này, các nhà khoa học có thể "nhìn xuyên" lòng đất để xác định đâu là đá cứng, đâu là mỏ kim loại quý hay các túi băng vĩnh cửu.

Ông David Frey, người đứng đầu bộ phận tạo mẫu tại IMENSUS, cho biết: “Toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ đều muốn lên Mặt trăng, xây dựng và khai thác tài nguyên tại chỗ".

Theo Frey, khi bắt đầu hoạt động khai thác trên Trái đất, người ta luôn phải khảo sát lớp đất bên dưới trước.

“Tại sao chúng ta lại làm khác đi trên Mặt trăng? Đây là điều mà không nhiều người nghĩ đến”, ông nói. Chúng tôi đang làm rung chuyển mặt đất để giúp họ biết chính xác những gì nằm bên dưới trước khi bắt tay vào đào bới”.

Cảm biến IMENSUS thu nhận sóng địa chấn từ rung động của rover, phục vụ thăm dò tài nguyên dưới lòng đất trước khi khai thác. (Nguồn: IMENSUS)

Khu vực cực Nam của Mặt trăng đang là tâm điểm của các cuộc đua vũ trụ nhờ sự hiện diện của băng nước. Đây là nguồn sống quý giá để sản xuất oxy và nhiên liệu tên lửa.

Ngoài ra, lớp đất đá tơi xốp trên bề mặt (regolith) cũng rất cần thiết để sản xuất vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng không gian.

Tiến sĩ Nicholas Schmerr, nhà địa chấn học tại Đại học Maryland (Mỹ), nhận định: "Sở hữu công nghệ cho phép xác định và sử dụng tài nguyên tại chỗ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho việc định cư của con người, thậm chí có thể khơi mào cho một nền kinh tế vũ trụ thực thụ".

Theo ông, công nghệ này có thể thăm dò hiệu quả trong phạm vi 1km, giúp xác định các ống dung nham tự nhiên (có thể dùng làm nơi trú ẩn) hoặc các hốc đá lớn để tránh lãng phí chi phí vận chuyển máy móc đến những vị trí không phù hợp.

Mặc dù đầy hứa hẹn, việc đưa robot "khủng long" lên Mặt trăng không hề dễ dàng. Tiến sĩ Schmerr cảnh báo Mặt trăng là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt với bức xạ mặt trời gay gắt, nhiệt độ biến thiên dữ dội và lớp bụi đá có tính mài mòn cao, dễ dàng phá hủy các chi tiết cơ khí của robot.

IMENSUS dự kiến thử nghiệm robot trên Trái Đất vào năm 2027. Nếu thành công, công nghệ này không chỉ phục vụ các sứ mệnh như Artemis của NASA mà còn có thể vươn tới Sao Hỏa hoặc các tiểu hành tinh xa xôi.

Việc hiểu rõ cấu trúc dưới bề mặt trước khi hạ cánh sẽ giúp nhân loại tiết kiệm hàng tỷ USD và giảm thiểu rủi ro cho các phi hành gia trong tương lai.