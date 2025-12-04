Robot sẽ có tế bào thần kinh hữu cơ như con người

Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm với chủ đề "Robot và Tự động hóa thông minh" diễn ra sáng 4/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - công nghệ VinFuture 2025.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng robot hình người đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt cơ hội kinh tế và khoa học, đồng thời đặt ra nhiều bài toán về an toàn, đạo đức và sự chấp nhận của xã hội.

Giáo sư Ho Young Kim đến từ Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Chia sẻ về tương lai vật liệu, chuyển từ vật liệu cứng sang vật liệu mềm trong chế tạo robot, Giáo sư Ho Young Kim - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nhận định, vật liệu này cần phải bảo đảm yếu tố chống cháy và sử dụng ít vật liệu polymer.

"Các nhà khoa học đang nghiên cứu vật liệu mềm hoặc tìm vật liệu mới thay thế cho vật liệu cứng chế tạo robot để giảm thiểu rủi ro trong tác động đến con người", Giáo sư Ho Young Kim nói.

Trước câu hỏi của về tương lai tạo ra cơ thịt nhân tạo cho robot, Giáo sư Kurt Kremer - Viện nghiên cứu Polymer Max Planck (Đức) - cho biết, hiện thế giới đang có một số nghiên cứu về nội dung này để vừa có được vật liệu mềm và bơm năng lượng vào cơ mềm, từ đó đào tạo, huấn luyện robot.

"Tuy nhiên, để tạo ra robot có tế bào thần kinh như con người, cần phải có nhiều bước nghiên cứu", Giáo sư Kurt Kremer bày tỏ.

Trước vấn đề robot có khả năng như con người trong tương lai, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân - trợ lý Giáo sư Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ tại Đại học Nam California (USC) và Giám đốc Khoa học (CSO) của VinMotion, nêu rõ cần phải quan tâm ba yếu tố: Phần cứng tốt, phần mềm/AI tốt và hệ thống triển khai an toàn.

Theo ông Quân, để tạo ra robot hình người cần nhiều giải pháp. Dùng robot bắt chước hoạt động con người, cần phải nghĩ xem đâu là giải pháp tốt. Việc tận dụng các dữ liệu từ con người hay hình ảnh từ Internet để luyện cho robot là một phương án có thể xem xét dù đó không phải phương án tối ưu. So với các quốc gia, Việt Nam hiếm hoi làm cả ba bình diện này cùng lúc.

"Về an toàn vật lý, tương lai nếu muốn có robot có thể vận hành như con người thì phải quan tâm vấn đề an toàn từ thiết kế AI để robot có thể vận hành di chuyển và tương tác", Tiến sĩ Quân chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân.

Trong khi đó, Giáo sư Tan Yap Peng, Hiệu trưởng VinUni, cho rằng, với ứng dụng Chat GPT, robot có thể đồng hành với con người, đưa ra những lời khuyên, tư vấn cho con người.

Song, ngay cả khi vật liệu và phần cứng tiến bộ, AI điều khiển hành vi để robot "hành xử như người" vẫn còn cách rất xa năng lực tự nhiên của con người.