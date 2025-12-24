Rác thải làm xấu tuyến đèo đẹp bậc nhất ở Lâm Đồng: Lãnh đạo địa phương nói gì?

(VTC News) -

Ngày 24/12, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'Ran (Lâm Đồng), cho biết địa phương có kế hoạch xử lý rác thải trên đèo D'Ran.

Nhiều loại rác thải tập kết, chất thành đống kéo dài trên đèo D'Ran.

Theo ông Dũng, tình trạng rác thải tràn lan trên đèo D'Ran gây ô nhiễm môi trường và phản cảm đối với người dân và du khách có từ lâu. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan là nhà máy xử lý rác thải ở xã Ka Đô quá tải, không thể vận chuyển rác đến đó để xử lý nên xảy ra việc các bãi rác xuất hiện nhiều trên đèo D'Ran.

Người dân đốt rác khiến khói bụi bay mù mịt trên đèo D'Ran khiến nhiều người bức xúc.

"Xã đang liên hệ với nhà máy rác, khi nhà máy đồng ý tiếp nhận là xã sẽ dọn dẹp, vận chuyển rác đến nhà máy liền. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách để dọn dẹp rác trên đèo D'Ran. Chỉ cần nhà máy xử lý rác thải ở Ka Đô đồng ý tiếp nhận là xã bắt tay vào việc xử lý rác ngay lập tức", ông Dũng cho biết thêm.

Trước đó,Báo Điện tử VTC News thông tin, cuối tháng 11 vừa qua, do ảnh hưởng mưa lũ, hàng chục nhà dân ở xã D'Ran bị ngập nước. Khi nước rút, nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ vật hư hỏng lên đổ cạnh đường đèo D'Ran, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, rác thải đủ thể loại chất thành đống, kéo dài khoảng 1km trên đường đèo D'Ran. Nhiều vị trí, rác được người dân chất đống cao lên đến 2m. Một số người dân cũng mang xác động vật, các loại phế phẩm sản xuất nông nghiệp lên đèo vứt bỏ dẫn đến tình trạng phân hủy, gây mùi khó chịu.

Người dân địa phương cho biết, đèo D'Ran thuộc tuyến quốc lộ 20 có thông xanh và mai anh đào nên được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đèo này là cửa ngõ vào Đà Lạt nên việc xả thải bừa bãi làm mất mỹ quan, nhiều người dân và du khách bức xúc.