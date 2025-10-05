Ra mắt Thắng Lợi Group Gallery – không gian trải nghiệm bất động sản Tây Sài Gòn

(VTC News) -

Ngày 3/10 vừa qua, sự kiện khai trương Thắng Lợi Group Gallery đã diễn ra thành công và long trọng. Nằm trong khuôn viên dự án The Win City, mặt tiền Tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu nối dài) – cửa ngõ Tây Sài Gòn, Thắng Lợi Group Gallery được đầu tư hơn 3 triệu USD, trở thành không gian trải nghiệm bất động sản hiện đại và toàn diện bậc nhất khu vực.

Công trình gồm 3 tầng với nhiều hạng mục nổi bật: Quảng trường Chiến Thắng với tháp biểu tượng cao 5m và hồ nước vô cực; sảnh lễ tân sang trọng như khách sạn 5 sao với trần cao 7m, thiết kế tinh tế từ gỗ và lam kính.

Đặc biệt, khu vực trải nghiệm dự án The Win City được đầu tư quy mô với đại sa bàn lớn đến 30 m², chuỗi nhà mẫu từ 1PN đến 3PN, kết hợp không gian Gỗ An Cường trưng bày vật liệu, mang đến giải pháp nội thất kèm ưu đãi cho khách hàng.

Trên tầng 2 và 3, Gallery bố trí không gian sự kiện sức chứa 300 – 500 khách, trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng và sa bàn, phục vụ hoạt động của chủ đầu tư và các đại lý chiến lược. Song song, khu Co-Working, quầy bar, nhà hàng và food court giúp khách hàng, đối tác, nhân viên kinh doanh có thêm nơi hội họp, tư vấn và trải nghiệm tiện ích trọn vẹn.

Thắng Lợi Group Gallery - không gian trải nghiệm bất động sản hiện đại bậc nhất tại cửa ngõ Tây Sài Gòn với tháp biểu tượng được lấy từ ý tưởng “The Win City” - Kỷ nguyên vươn mình.

Việc khai trương Thắng Lợi Group Gallery được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Thắng Lợi khẳng định vị thế tiên phong tại thị trường bất động sản cửa ngõ Tây Sài Gòn. Đây không chỉ là trung tâm bán hàng mà còn là hệ sinh thái trải nghiệm – kết nối – đào tạo, nơi quy tụ các đại lý, đối tác chiến lược và cộng đồng cư dân tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Long Thành - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group - chia sẻ: "Thắng Lợi Group định vị mình là nhà sản xuất bất động sản chuyên nghiệp, mang đến những sản phẩm vừa vặn cho đông đảo gia đình trẻ, đáp ứng nhu cầu ở thực – để thế hệ trẻ có thể tự tin sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Gallery này được xây dựng để phục vụ ít nhất 10.000 sản phẩm. Với The Win City – đại đô thị tại cửa ngõ Tây Sài Gòn do Thắng Lợi Group phát triển, đáp ứng nhu cầu thực và thị trường năng động. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ nhanh chóng được khách hàng đón nhận".

Khoảnh khắc cắt băng khánh thành Thắng Lợi Group Gallery, mở ra dấu mốc mới trong hành trình kiến tạo không gian trải nghiệm bất động sản chuẩn mực.

Song song với việc khai trương Thắng Lợi Group Gallery, Tập đoàn Thắng Lợi cũng chính thức giới thiệu dự án The Win City có quy mô 13,1 ha, gồm 3 phân khu, hơn 6.000 sản phẩm là căn hộ, shophouse, thương mại và dịch vụ.

Dự án được kiến tạo để trở thành đại đô thị ngay cửa ngõ với đầy đủ tiện ích: làm việc – học tập - y tế – giáo dục – giải trí hướng đến nhóm đối tượng khách hàng ở thật, đang trong độ tuổi dân số vàng để mua căn nhà đầu tiên.

Đây chính là Căn hộ quốc dân – giá trị cao hơn giá bán, để mỗi khách hàng sở hữu The Win City đều tự hào về Ngôi nhà sống chất tại Thành phố chiến thắng.

Dự án toạ lạc mặt tiền Tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu nối dài), cách nút giao Vành đai 3 chỉ vài phút. The Win City hưởng lợi thế từ hành lang đô thị chiến lược, kết nối trực tiếp TP.HCM – Long An – Bình Dương – Đồng Nai, mở ra không gian sống và đầu tư giàu tiềm năng tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Thắng Lợi Goup Gallery được tích hợp hệ sinh thái: Trải nghiệm bất động sản - kết nối khách hàng – tư vấn bán hàng – đào tạo. Tại sự kiện, khách hàng, đại lý tham quan trải nghiệm không gian tư vấn sa bàn dự án The Win City.

Gallery chính thức khai trương với không gian trải nghiệm The Win City rất hoành tráng, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng, chiến binh các sàn mỗi ngày từ 8h – 18h mỗi ngày từ Thứ Hai - Chủ Nhật.

Quan tâm gọi ngay Thắng Lợi Group Gallery : 094 375 66 88