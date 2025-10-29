+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Quy mô 'khủng' của cơ sở nấu dầu diesel từ nhớt thải tại Đồng Tháp
(VTC News) -
Các cơ sở nấu dầu diesel từ nhớt thải tại Đồng Tháp hoạt động phi pháp với công suất và quy mô khiến nhiều người bất ngờ.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Sắc 5 củ ấu tẩu uống chữa đau khớp, cụ bà sốc tim suýt tử vong
15:23 29/10/2025
Tin tức
Clip du khách Tây mỗi người chăn một con bò khiến dân mạng thích thú
15:21 29/10/2025
Giới trẻ
Thu phí hành lý xách tay quá cân tại cửa ra máy bay, Vietnam Airlines nói gì?
15:21 29/10/2025
Thị trường
Luật Khoa học, Công nghệ sửa đổi: Những cú hích cho doanh nghiệp
15:17 29/10/2025
VTC NEWS TV
Hàn Quốc đề nghị Mỹ cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân
15:14 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Công ước Hà Nội: Bước tiến mới trong hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng
15:12 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Quảng Ngãi: Lũ trên sông Trà Khúc vượt báo động 3 và tiếp tục lên nhanh
15:12 29/10/2025
VTC NEWS TV
ĐBQH đề nghị công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ
15:11 29/10/2025
Tin tức
XSMT 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/10/2025
15:10 29/10/2025
Xổ số miền Trung
Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG
15:06 29/10/2025
Tin nóng
Kết quả xổ số An Giang hôm nay 30/10/2025 - XSAG 30/10
15:04 29/10/2025
Xổ số miền Nam
Hỗ trợ 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ
15:01 29/10/2025
Chính trị
'Đã đến lúc phải mạnh tay thanh lọc môi trường âm nhạc Việt'
15:00 29/10/2025
Ca Nhạc
Ông Trump sẽ không gặp ông Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á
14:52 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Hàn Quốc tặng ông Trump bản sao vương miện bằng vàng
14:51 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Cô gái lấy bệnh nhân ung thư để 'xin' thận ghép và cái kết như chuyện cổ tích
14:37 29/10/2025
Chuyện bốn phương
Hà Tĩnh bầu bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh
14:37 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Lũ dâng cao, người đàn ông bị mắc kẹt ở gò đất giữa sông Trà Khúc
14:30 29/10/2025
Tin nhanh 24h
10 người chết và mất tích, gần 67.000 hộ dân ở Đà Nẵng bị ngập do mưa lớn
14:26 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân
14:26 29/10/2025
Tin nóng
Bị đánh hôn mê, võ sĩ Trung Quốc ly dị vợ vì lý do như truyện ngôn tình
14:16 29/10/2025
Võ Thuật
Khám phá dãy tượng đá quý gần trăm tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025
14:15 29/10/2025
VTC NEWS TV
TS Việt ở Australia đóng góp tri thức để phát triển Đối tác chiến lược toàn diện
14:15 29/10/2025
Giáo dục
Bắt giam nữ hiệu trưởng, kế toán trường mầm non ở Lào Cai
14:11 29/10/2025
Bản tin 113
XSMN 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/10/2025
14:10 29/10/2025
Xổ số miền Nam
Cần Giờ ‘thay da đổi thịt’ từ các siêu dự án và hạ tầng
14:06 29/10/2025
Bất động sản
Đại biểu Quốc hội: Bạo lực học đường khiến nhiều giáo viên sợ lên lớp
14:06 29/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tổng thống Trump ủng hộ Israel 'đáp trả' nếu bị tấn công
14:04 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
14:00 29/10/2025
VTC NEWS TV
Trục lợi trong mưa lũ ở Huế: Xin đừng để cơn lũ lòng tham cuốn trôi tình người
14:00 29/10/2025
Ý kiến