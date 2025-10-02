Quên vé số trúng 474 tỷ đồng trong túi áo, 'bị cả nước truy lùng' suốt 6 tháng

(VTC News) -

Người đàn ông sống tại Frankfurt, Đức bỗng trở thành triệu phú sau khi tìm thấy tờ vé số để quên trong áo khoác suốt sáu tháng. Tấm vé này trúng giải thưởng 15,3 triệu euro, tương đương 474 tỷ đồng.

Theo công ty xổ số Lotto Hessen, trong suốt mùa xuân và mùa hè vừa qua, họ dán áp phích trên khắp nơi để tìm kiếm người chủ nhân tấm vé trúng giải; và người đàn ông này hoàn toàn không hay biết rằng mình chính là nhân vật được cả nước “truy lùng”.

Ông chỉ vô tình phát hiện ra mình trúng số khi thời tiết bắt đầu trở lạnh vào cuối tháng 9, lúc lấy ra chiếc áo khoác đã treo trong tủ từ tháng 3. Trong túi áo, tấm vé số được gấp gọn gàng và nằm yên suốt nhiều tháng trời. Ông quyết định kiểm tra lại dãy số và vô cùng sửng sốt khi nhận ra mình chính là chủ nhân của giải độc đắc.

Người đàn ông chia sẻ trong sự ngỡ ngàng: “Mãi đến cuối tuần, tôi mới tìm lại được tấm vé, được gấp cẩn thận trong túi áo khoác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể là người họ đang tìm kiếm... Khi kiểm tra các con số trên điện thoại và thấy số tiền trúng thưởng, tôi hoàn toàn bị sốc. May mắn là tôi đang ngồi, nếu không thì đầu gối đã khuỵu xuống rồi. Sao lại ngu ngốc đến mức không nhận nó nhỉ?".

Người đàn ông tìm thấy tờ vé số trúng 474 tỷ đồng bị bỏ quên trong áo suốt 6 tháng. (Ảnh: Getty Images/Maskot)

Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng số tiền khổng lồ, ông cho biết dự định đầu tiên là mua chiếc ghế sofa mới cho phòng khách. Phần lớn số tiền còn lại, ông và vợ sẽ dành để chăm lo cho các con. Dù vậy, cả hai thống nhất sẽ không tiết lộ chuyện may mắn này với bất kỳ ai để giữ sự bình yên trong cuộc sống.

Trường hợp để quên tấm vé xổ số trúng giải thưởng lớn trong thời gian dài không phải lần đầu xảy ra. Năm 2013, một cặp vợ chồng ở Anh cũng bỏ quên tấm vé trúng số trị giá 1 triệu bảng Anh (35 tỷ đồng) trong ngăn kéo suốt 3 tuần.

Ông David Nelson, 77 tuổi, thợ bọc ghế đã nghỉ hưu, cùng vợ là bà Susan, 67 tuổi, cho biết họ sốc nặng khi nhận ra mình là nhân vật đang được kêu gọi tìm kiếm. Ông Nelson kể: “Tôi cất tấm vé an toàn trong vài tuần nhưng lại quên kiểm tra. Một đêm nọ, tôi đọc được thông báo có người trúng số nhưng chưa đến nhận giải. Tôi quyết định kiểm tra và bàng hoàng phát hiện đó là vé của mình. Ngay lập tức, tôi đánh thức Susan để báo tin".

Bà Susan cũng nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy: “Tôi rất phấn khích khi David gọi tôi dậy. Cả hai chúng tôi không ngủ nổi cả đêm, chỉ mong đến sáng để xác nhận thông tin".

Những câu chuyện hy hữu này cho thấy sự may mắn có thể đến theo những cách bất ngờ nhất. Tấm vé số nhỏ bé, nếu bị lãng quên quá lâu sẽ khiến người sở hữu bỏ lỡ cơ hội đổi đời. May mắn thay, cả người đàn ông ở Đức lẫn cặp vợ chồng ở Anh đều đã kịp thời tìm lại vận may của mình trước khi quá muộn.