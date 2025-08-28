Mua xe sang cho bạn gái xong mới biết vé số độc đắc mình mua bị quên phát hành

(VTC News) -

Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Giang Tô, Trung Quốc gần đây chia sẻ thông tin về vụ án đặc biệt: Một người đàn ông trẻ nhờ cửa hàng xổ số giúp anh ta mua vé số, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, anh phát hiện mình trúng giải độc đắc 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 tỷ đồng). Nghe tin, bạn gái anh ta lập tức "ứng tiền" mua một chiếc xe hơi sang trọng và túi xách hàng hiệu.

Li nghĩ rằng mình đã trúng giải độc đắc xổ số hàng triệu nhân dân tệ. (Ảnh: Lizhi News)

Tuy nhiên, chàng trai như bị dội một gáo nước lạnh khi đến cửa hàng nhận vé để lĩnh thưởng.

Theo Lizhi News, Lý Thiên (tên đã được thay đổi) là khách hàng thường xuyên của một cửa hàng xổ số. Anh dùng WeChat gửi một tin nhắn dài nhờ chủ cửa hàng này mua hộ vé số. Trong lúc hẹn hò với bạn gái, Lý Thiên phát hiện dãy số mà mình chọn hoàn toàn trùng khớp với con số trúng giải độc đắc 4 triệu nhân dân tệ.

Anh lập tức báo tin vui với bạn gái và sau đó, cô tậu cho mình một chiếc xe hơi sang trọng và những chiếc túi xách hàng hiệu như quà trúng xổ số của bạn trai.

Người đàn ông đến nhận vé số để nhận thưởng, nhưng chủ cửa hàng nói ông quên phát hành tấm vé đó. (Ảnh: Lizhi News)

Trong một video được công bố, Lý Thiên giục bạn gái quẹt thẻ tín dụng thật mạnh tay, gọi món cua hoàng đế và tôm hùm Úc cho bữa tối. Khi bạn gái nói rằng cô ấy sẽ không cùng thanh toán hóa đơn xa xỉ này, Lý Thiên liền khoe việc mình trúng số và cho cô xem dãy số đó từ nhật ký trò chuyện trên điện thoại.

Tuy nhiên, khi đến nhận vé số, Lý Thiên sững sờ khi chủ cửa hàng nói: "Tôi quên phát hành vé rồi". Thông tin này ngay lập tức làm tan vỡ giấc mơ của Lý Thiên, và anh tức giận đến mức đâm đơn kiện chủ cửa hàng. Tòa án phán quyết rằng người bán vé số có lỗi, nhưng trúng số là một sự kiện có xác suất thấp, do đó người bán vé số phải trả cho Lý Thiên 240.000 nhân dân tệ (khoảng 885 triệu đồng).

Sau khi tin tức được đăng tải, cư dân mạng soi nổi bàn luận: "Nếu ông chủ nhớ phát hành tấm vé số thì con số trúng thưởng chưa chắc đã là số này", "Sao chưa nhận tiền trúng số đã mua xe với túi xách?"; "Sao chủ hàng lại không phát hành vé số chứ? Chắc chắn ông ta đã chụp ảnh tấm vé bằng điện thoại rồi trả lời sau khi phát hành; chắc là ông ấy giữ lại rồi"...