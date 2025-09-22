Quảng Ninh chỉ đạo hoàn thành phòng, chống siêu bão Ragasa trước ngày 25/9

(VTC News) -

Ngày 22/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa (cơn bão số 9).

Quảng Ninh chỉ đạo rà soát, thông tin đến người dân về diễn biến của siêu bão Ragasa và yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan với siêu bão này.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và phải tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của bão để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trước hết là rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (các công trình, dự án đang triển khai, lán trại, nhà tạm, khai trường khai thác than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông, suối…).

Lực lượng biên phòng có trách nhiệm rà soát, thông báo đến ngư dân di chuyển đến nơi an toàn trước khi bão Ragasa (cơn bão số 9) đổ bộ.

Chủ động sơ tán người dân và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

UBND tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển.

Triển khai gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển người (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước) và hoàn thành các công việc này trước ngày 25/9.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

Thông báo cho các khu vui chơi, các công trình đang xây dựng trên địa bàn biết thông tin bão để có các giải pháp ứng phó thích hợp. Tổ chức chặt tỉa cây xanh đô thị, gia cố lại các biển quảng cáo, kiến trúc có chiều cao lớn đề phòng gió mạnh gây tai nạn; không thực hiện các hoạt động ngoài trời khi bão đã ảnh hưởng.

Tổ chức tuần tra, canh gác các vị trí xung yếu trên các tuyến đê, hồ chứa nước trên địa bàn quản lý để chủ động phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố. Gia cố, bảo vệ nhà xưởng, công trình hạ tầng (hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện...) và có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trình hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 13h ngày 22/9: tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4°N - 121,7°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc.

Các công tác ứng phó với bão Ragasa được Quảng Ninh yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 25/9.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông; sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024; phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh; đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Quảng Ninh.