Quân đội Israel tấn công trên bộ, quyết chiếm Thành phố Gaza

(VTC News) -

Khói bốc lên từ Dải Gaza vào thứ Hai (ngày 15/9), khi quân đội Israel tiếp tục cuộc tấn công vào vùng đất này, tập trung vào Thành phố Gaza.

Quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ hôm 15/9 để chiếm đóng Thành phố Gaza, Axios đưa tin dẫn lời các quan chức Israel.

Người Palestine kiểm tra địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel vào tòa tháp Al-Ghefari đã sơ tán, ở Thành phố Gaza, ngày 15/9. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin cập nhật, hôm 16/9, các nhân chứng cho biết Israel đã ném bom dữ dội vào Thành phố Gaza sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến thăm Jerusalem, bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ Palestine.

"Thành phố Gaza đang bị ném bom dữ dội, liên tục, và nguy hiểm ngày càng gia tăng", nhân chứng Ahmed Ghazal nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, Mahmud Bassal, nói với AFP rằng "các vụ ném bom vẫn đang diễn ra dữ dội trên khắp Thành phố Gaza, và số người chết và bị thương tiếp tục tăng".

Khói bốc lên từ tòa tháp Al-Ghefari sau khi tòa nhà bị trúng đòn không kích của Israel tại Thành phố Gaza.

