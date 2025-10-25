Quán cà phê kỳ lạ, khách không được phục vụ

(VTC News) -

Một quán cà phê pop-up tại Nhật Bản đang khiến dân mạng xôn xao với dịch vụ để khách hóa thân thành người hầu gái, một trải nghiệm “ngược vai” kỳ lạ, nơi khách không được phục vụ mà chính họ là người phục vụ.

Ý tưởng độc đáo này do một nhóm sáng tạo chuyên về văn hóa cosplay hầu gái tại Nhật Bản khởi xướng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô hầu gái thanh lịch trong anime, họ đã mở một quán cà phê nơi khách có thể trở thành người giúp việc. Khách không ngồi nhâm nhi đồ uống do nhân viên phục vụ, mà sẽ tự tay pha trà, dọn bánh và phục vụ "khách hàng" do nhân viên của quán đóng vai.

Quán cà phê Nhật Bản cho khách trả tiền để làm hầu gái. (Ảnh: Handout)

Với mức phí 4.000 yên (khoảng 688 nghìn đồng), mỗi khách được trải nghiệm 90 phút trong vai trò người giúp việc. Họ được lựa chọn nhiều mẫu váy hầu gái dài, mang phong cách cổ điển và thanh lịch, khác hẳn kiểu trang phục ngắn, dễ thương thường thấy trong các quán cà phê truyền thống.

Vì không có phòng thay đồ riêng, người tham gia chỉ cần mặc trang phục hầu gái bên ngoài quần áo của mình. Sau đó, “người giúp việc” sẽ bắt đầu buổi làm việc như phục vụ trà và bánh cho “ojou-sama”, nhân vật được mô phỏng theo hình tượng quý cô xuất thân từ tầng lớp thượng lưu trong anime Nhật Bản. Dĩ nhiên, vị “quý cô” này không phải khách thật, mà là một nhân viên được đào tạo để nhập vai.

Khách hàng mặc trang phục hầu gái để phục vụ nhân viên đóng giả làm khách hàng. (Ảnh: Handout)

Trải nghiệm này giúp khách tham gia đắm mình vào thế giới tưởng tượng. Trong suốt buổi trải nghiệm, họ còn được chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc bản thân trong trang phục người hầu gái đang phục vụ “chủ nhân”.

Kết thúc ca làm việc, “người giúp việc” có thể ngồi lại thưởng thức trà và bánh ngọt, tận hưởng giây phút thư giãn, đồng thời được phép thử thêm nhiều mẫu trang phục khác trong thời gian cho phép.

Hoạt động tưởng chừng chỉ dành cho phụ nữ này lại đang gây sốt trong giới đàn ông Nhật Bản. Nhiều người chia sẻ họ cảm thấy tò mò và thích thú khi có cơ hội bước vào một vai diễn khác hẳn đời thường.

“Tôi đã lấy hết can đảm để tham gia. Các nhân viên đều thân thiện, việc chụp ảnh cũng rất vui. Cảm ơn vì trải nghiệm này", một nam khách chia sẻ sau khi thử vai hầu gái.

Một người khác nói thêm: “Tôi thực sự đã trở thành người giúp việc, và bầu không khí thật vui tươi. Đây đúng là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng có".

Dịch vụ khác thường này có giá 4.000 yên (khoảng 688 nghìn đồng), đặc biệt được khách hàng nam ưa chuộng. (Ảnh: Handout)

Sức hút của mô hình “quán cà phê đảo ngược” này mạnh đến mức nhu cầu đặt chỗ vượt xa khả năng phục vụ. Nhiều khách hàng chia sẻ họ không thể đặt lịch vì quán đã kín chỗ trong suốt thời gian hoạt động giới hạn.

Sự xuất hiện của quán cà phê đặc biệt này không chỉ gây sốt tại Nhật Bản mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra thích thú: “Tôi nghĩ thật vui khi được mặc một bộ váy mà bình thường chẳng bao giờ có dịp mua. Theo nghĩa đó, đây là trải nghiệm rất thú vị".

Người khác lại bình luận: “Có người thích phục vụ người khác, nhưng công việc đó ngoài đời thực rất vất vả, lại không phải ai cũng gặp khách tử tế. Ở đây, bạn chỉ cần trả tiền để trải nghiệm cảm giác đó mà không bị đối xử tệ".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều: “Trả tiền để phục vụ người khác ư? Thật là nghịch lý". Một số người thậm chí bày tỏ tò mò với vai trò của các “ojou-sama” – những nhân viên được thuê để đóng vai chủ nhân: “Thành thật mà nói, tôi quan tâm hơn đến cách họ nhập vai quý cô thượng lưu kia".