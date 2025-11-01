QS Land trở thành 'cầu nối' lan tỏa giá trị Đô thị số Picity của Pi Group

(VTC News) -

Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa một nhà phát triển dẫn đầu mô hình đô thị số và một đơn vị phân phối uy tín. Cả hai cùng chung tầm nhìn về việc kiến tạo một chuẩn sống mới, tích hợp hài hòa giữa công nghệ, hệ thống tiện ích cao cấp và chất lượng vượt trội.

QS Land chính thức trở thành đơn vị phân phối Đô thị số Picity

Đại diện QS Land cho biết, trong khi phần lớn thị trường vẫn đang xoay quanh các giá trị truyền thống liên quan đến vị trí địa lý hay quy mô xây dựng, Đô thị số Picity của Pi Group lại nổi bật với một triết lý phát triển hoàn toàn khác biệt.

Giá trị của Picity không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà là giải pháp sống toàn diện, kết hợp hài hòa ba trụ cột cốt lõi: Vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI, IoT, Blockchain); Hệ sinh thái tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế; và Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đô thị số Picity phát triển dựa trên sự tích hợp sâu rộng công nghệ 5.0 trong quản lý vận hành.

Pi Group định hướng đây chính là xu hướng tất yếu, là chuẩn mực mới cho đô thị tương lai và là bản sắc định vị lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn.

Để hiện thực hóa cam kết về chất lượng, Pi Group quy tụ một hệ sinh thái đối tác công nghệ và vật liệu hàng đầu thế giới. Sự đồng hành của thương hiệu tên tuổi như Otis (thang máy), ABB và Osram (thiết bị điện - chiếu sáng), Imudex (smarthome), Grohe (thiết bị vệ sinh), Adel (khóa điện tử) và Keenon Robotics (robot vận hành) chính là bảo chứng vững chắc, giúp nâng tầm chuẩn sống quốc tế cho mô hình đô thị số tại Việt Nam, tiệm cận với các chuẩn mực sống cao cấp của các mô hình đô thị tại các quốc gia phát triển trong khu vực.

Pi Group “bắt tay” hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới kiến tạo Đô thị số Picity

Toàn bộ chiến lược này được dẫn dắt bởi triết lý nhất quán: “Lấy cư dân làm trung tâm - Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy công nghệ làm động lực phát triển”. Trong khuôn khổ sự kiện, Pi Group cũng công bố lộ trình triển khai mô hình này, bắt đầu với các dự án Picity Sky Park và Phân khu cao cấp nhất SkyZen trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng, tập trung vào phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng - công nghệ và sức khỏe.

Đặc biệt, dự án trọng điểm Picity Central Park (dự kiến ra mắt Quý I/2026) được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM. Đây là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh kiến tạo các sản phẩm bất động sản bền vững, khác biệt và mang tầm quốc tế mà Pi Group đang theo đuổi.

Sự kiện hợp tác chiến lược giữa Pi Group và QS Land không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển Đô thị số Picity, mà còn đại diện cho cam kết mạnh mẽ về tầm nhìn xa và nội lực của một nhà phát triển đang chủ động kiến tạo các chuẩn mực tương lai.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ một cách thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sống và xây dựng các giá trị lâu dài, Pi Group không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường. Quan trọng hơn, đây là một hành động mang tính chiến lược, góp phần thiết lập một thước đo mới cho bất động sản công nghệ, tham gia hành trình chuyển đổi số đô thị và đồng hành cùng sứ mệnh hiện đại hóa diện mạo đô thị quốc gia.