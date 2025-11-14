PVFCCo chính thức vận hành 'ngôi nhà dữ liệu' Data Lakehouse

(VTC News) -

Ngày 11/11, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) chính thức vận hành Giải pháp Quản lý và Khai thác Dữ liệu tập trung (Data Lakehouse). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu đạt mức độ trưởng thành số DBI 3.0 vào cuối năm 2025.

Hệ thống Data Lakehouse được PVFCCo phát triển như một nền tảng phân tích, lưu trữ dữ liệu tập trung, minh bạch và có khả năng mở rộng cao. Sau 6 tháng triển khai, hệ thống sẵn sàng cung cấp các dashboard phân tích – quản trị đa cấp độ, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành và ra quyết định.

Với kiến trúc nền tảng tối ưu trên Microsoft Fabric, kết nối trực tiếp hai hệ thống lõi EBS và HPM, hơn 50 trang dashboard đã được xây dựng (vượt xa mục tiêu ban đầu) giúp hiển thị các thông tin trọng yếu về sản xuất, kinh doanh, tài chính, vận hành…

Với việc hoàn tất hai vòng kiểm thử UAT, trong đó vòng thứ hai được thực hiện trực tiếp trên môi trường chính thức, hệ thống sẵn sàng vận hành sớm hơn dự kiến, thể hiện tinh thần quyết liệt và cam kết cao từ đội dự án và các đơn vị liên quan. Trong khuôn khổ buổi lễ, ứng dụng Phu My Connect – nền tảng ứng dụng tập trung cũng được giới thiệu, hỗ trợ truy cập nhanh chóng và trực quan các báo cáo quản trị được xây dựng trên hệ thống Data Lakehouse.

Nếu ví dữ liệu là nguồn sống của doanh nghiệp, thì hệ thống Data Lakehouse chính là hệ tuần hoàn mới – nơi mọi thông tin đều được thu thập, lưu trữ, chuẩn hóa, cập nhật theo thời gian thực và chia sẻ đến đúng người, đúng lúc. Từ đó, các quyết định vận hành, quản trị sẽ dựa trên số liệu rõ ràng, minh bạch và đồng nhất, tạo nên một bước tiến lớn trong việc xây dựng văn hóa dữ liệu tại PVFCCo.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT PVFCCo Nguyễn Xuân Hòa khẳng định rằng: “Thành công của dự án Data Lakehouse không chỉ là thành tựu về công nghệ, mà còn là bài học lớn về quản trị, kỷ luật và tư duy tổ chức. Khi chúng ta có được sự nỗ lực của đội ngũ làm trực tiếp, sự chỉ đạo rõ ràng từ lãnh đạo, sự phối hợp của các đơn vị và lựa chọn được đối tác có tâm thì không có giới hạn nào cho những cột mốc tiếp theo.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi toàn thể người dùng tuân thủ nghiêm túc quy trình nhập liệu và thành công trong chuyển đổi số chỉ đến khi tư duy quản trị thay đổi, từ cảm tính sang dữ liệu, từ phản ứng sang chủ động. Ông cũng đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của đội dự án, sự phối hợp chặt chẽ từ các phòng ban, và sự đồng hành tận tâm từ các đối tác. Đây là những yếu tố giúp PVFCCo đạt được cột mốc này chỉ trong hơn một năm.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Tạ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc - gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và đặc biệt là đội ngũ đối tác từ TC Data, AI Power và Microsoft Việt Nam đã cùng đồng lòng, tăng tốc để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ông khẳng định: “Ban Chuyển đổi số & CNTT sẽ tiếp thu các chỉ đạo và yêu cầu của Chủ tịch. Ban sẽ có kế hoạch cụ thể để xây dựng các kế hoạch triển khai, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu về quản trị trên nền tảng dữ liệu”.

Giám đốc khối doanh nghiệp SMC Việt Nam – bà Phan Tú Quyên cũng gửi lời chúc mừng PVFCCo với bước tiến quan trọng này, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành trên hành trình xây dựng trụ cột dữ liệu và khai phá tiềm năng AI trong tương lai gần.

Dự án Data Lakehouse là một trong sáu trụ cột chính trong chiến lược nâng cao mức độ trưởng thành số của PVFCCo. Ngay sau khi hệ thống đi vào vận hành, các đầu việc tiếp theo sẽ được khẩn trương triển khai, bao gồm: Đào tạo người dùng, hoàn thiện dashboard theo phản hồi thực tế, duy trì mô hình trưởng thành dữ liệu Level 4, mở rộng tích hợp với các hệ thống vận hành, nhân sự, dự án.

Cụ thể, level 4 (cấp độ 4) là một cấp độ quan trọng trong hành trình 5 cấp độ xây dựng mô hình trưởng thành dữ liệu theo chuẩn quốc tế. Đây là cấp độ mà doanh nghiệp có hệ thống dữ liệu thống nhất toàn tổ chức, kết nối trực tiếp với các hệ thống nguồn, sở hữu một bộ dashboard quản trị chung, và quan trọng nhất là duy trì quy trình kiểm soát dữ liệu rõ ràng, từ đầu vào đến đầu ra – đảm bảo mọi quyết định đều dựa trên một nguồn số liệu nhất quán.

Đặc biệt, đội ngũ cũng đang nghiên cứu lộ trình tích hợp AI Copilot của Microsoft, giúp người dùng truy vấn, phân tích và ra quyết định một cách nhanh chóng, thông minh hơn. Việc đưa hệ thống Data Lakehouse vào vận hành không chỉ giúp PVFCCo bước đầu đạt mục tiêu DBI 3.0, mà còn giúp xây dựng văn hóa dữ liệu vững chắc – nơi mỗi quyết định đều có cơ sở, mỗi con số đều có ý nghĩa.

Hệ thống đã sẵn sàng. Hạ tầng đã kết nối. Những viên gạch đầu tiên của “ngôi nhà dữ liệu” đã được đặt vững chắc. Không khí buổi lễ Go-Live tràn đầy quyết tâm và cảm hứng từ các ban ngành, đơn vị vận hành đến đội ngũ chuyển đổi số. Từ hôm nay, dữ liệu không chỉ là công cụ mà là sức mạnh. “Ngôi nhà dữ liệu” Data Lakehouse tại PVFCCo đã hoàn thiện, cánh cửa đã mở. Chúng ta hãy cùng nhau viết nên hành trình vận hành theo dữ liệu, quyết định bằng minh bạch, biến dữ liệu thành hành động và minh bạch thành sức mạnh cạnh tranh của PVFCCo!