POP MART mở rộng mạng lưới với cửa hàng mới tại Thiso Mall Sala

Tọa lạc tại tầng L1 của trung tâm thương mại thuộc khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, cửa hàng mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ của POP MART tại Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường độ phủ của thương hiệu tại khu Đông TP.HCM.

Ông Đỗ Nguyễn Đình Huấn – Country Head POP MART Việt Nam - phát biểu tại khai trương cửa hàng mới ở Thiso Mall Sala.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường art toy phát triển nhanh tại Đông Nam Á, với cộng đồng sưu tầm ngày càng lớn mạnh.

Việc lựa chọn Thiso Mall Sala phản ánh định hướng của POP MART trong việc hiện diện tại các trung tâm thương mại trọng điểm, nơi tập trung cộng đồng khách hàng trẻ và các hoạt động mua sắm giải trí hiện đại. Tọa lạc trong khu đô thị Sala và kết nối thuận tiện với khu vực Thủ Thiêm cùng trung tâm TP.HCM, cửa hàng góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng tại khu Đông thành phố.

Các đại diện thực hiện nghi thức cắt băng khai trương POP MART Thiso Mall Sala.

Với diện tích 165m², POP MART Thiso Mall Sala được thiết kế như một không gian bán lẻ mang tính trải nghiệm, nơi nghệ thuật thiết kế, văn hóa đại chúng và thế giới tưởng tượng của các nhân vật POP MART được kết hợp hài hòa.

Không gian nổi bật với hệ thống trưng bày đặc trưng cùng các chi tiết trang trí sáng tạo, trong đó khu vực tượng Twinkle Twinkle tạo nên điểm nhấn thị giác và trở thành điểm dừng chân chụp ảnh cho cộng đồng yêu thích art toy.

POP MART Thiso Mall Sala mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ các bộ blind box nổi tiếng đến những mô hình kích thước lớn thuộc dòng MEGA 400% và MEGA 1000%. Cửa hàng cũng giới thiệu các nhân vật IP được yêu thích toàn cầu như MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS và HIRONO, mang đến cơ hội khám phá đa dạng các bộ sưu tập của thương hiệu.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, POP MART ra mắt phiên bản MOLLY The Endless Eden: Prologue - sản phẩm giới hạn dành riêng cho thị trường Việt Nam. Việc giới thiệu các sản phẩm độc quyền theo từng thị trường thể hiện định hướng của thương hiệu trong việc mang đến những trải nghiệm sưu tầm mang tính địa phương hóa.

Trong tuần lễ khai trương từ ngày 28/3 đến 31/3/2026, cửa hàng sẽ dành tặng hơn 1.000 phần quà cho khách hàng đến tham quan và mua sắm.

Không khí náo nhiệt tại cửa hàng POP MART Thiso Mall Sala.

Đại diện POP MART Việt Nam, ông Đỗ Nguyễn Đình Huấn – Country Head POP MART Việt Nam - chia sẻ: “Đông Nam Á đang trở thành một trong những khu vực tăng trưởng quan trọng của POP MART trên toàn cầu, và Việt Nam đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của chúng tôi tại khu vực.

Việc ra mắt cửa hàng tại Thiso Mall Sala không chỉ mở rộng mạng lưới bán lẻ của POP MART tại TP.HCM mà còn là bước đi nhằm đưa trải nghiệm art toy đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ tại khu Đông thành phố. Chúng tôi mong muốn thông qua những không gian bán lẻ mang tính trải nghiệm như thế này, POP MART có thể tiếp tục lan tỏa cảm hứng sáng tạo và kết nối cộng đồng sưu tầm tại Việt Nam.”