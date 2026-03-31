Máy ủi 'lao như bay' vào chợ, 8 người thiệt mạng

Máy ủi lao vào khu chợ truyền thống ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy ủi lao vào đám đông tại khu chợ nông thôn truyền thống Dahanji ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh hôm 29/3. Sự cố diễn ra bất chợt nên người dân không kịp chạy thoát và các tiểu thương cũng không kịp thu dọn hàng hoá.

Các nhân chứng cho biết một số người bị máy ủi cán qua. Sau đó, đám đông đã lôi tài xế ra khỏi xe và khống chế anh ta.

Theo các báo cáo do mạng xã hội Trung Quốc đăng tải, có ít nhất 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào làm rõ hoàn cảnh vụ tai nạn hoặc xác nhận chi tiết của nó.

Thông tin công khai cho thấy chợ Dahanji là một chợ nông thôn truyền thống quy mô lớn, có lịch sử lâu đời ở khu Chu Khẩu Điếm, quận Phòng Sơn. Chợ mở cửa cả ngày cuối tuần nên thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm.

Hồi tháng 1, khu chợ ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc cũng xảy ra vụ hoả hoạn lớn khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nguồn gây cháy có thể là từ bình gas, hoặc than củi dùng để nướng thịt và tàn thuốc lá. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng cũ kỹ, như đường ống dẫn khí đốt chạy ngầm, cũng có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát.