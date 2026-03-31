Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, việc đảm bảo tàu chở dầu đi lại an toàn qua eo biển Hormuz không phải là một trong những “mục tiêu cốt lõi” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran. Điều này có thể mở đường để Iran tiếp tục tận dụng vị thế chiến lược của mình đối với một trong những tuyến vận chuyển dầu nhộn nhịp nhất thế giới trong tương lai gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông Trump có sẵn sàng tuyên bố chiến thắng và kết thúc chiến sự ngay cả khi Iran vẫn tiếp tục chặn phần lớn tàu thuyền qua eo biển hay không, bà Leavitt cho biết Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công quân sự từ cuối tháng 2 nhằm phá hủy lực lượng hải quân Iran, làm suy yếu hệ thống tên lửa và máy bay không người lái, làm yếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực, đồng thời ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bà nhấn mạnh rằng việc mở lại hoàn toàn eo biển là mục tiêu mà chính quyền đang hướng tới, nhưng các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch đã được Tổng tư lệnh xác định rõ ràng với người dân Mỹ.

Mặc dù hải quân bị tổn thất nặng và phải hứng chịu các cuộc không kích hàng ngày từ máy bay Mỹ, quân đội Iran vẫn có thể đe dọa các tàu thương mại đi qua tuyến đường biển quan trọng này, khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn và giá dầu toàn cầu tăng cao. Đến cuối tháng 3, Iran cho phép một số tàu đi qua sau các nỗ lực ngoại giao căng thẳng từ phía Mỹ.

Khả năng Iran tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển hẹp này có thể trở thành một trong những hệ quả lâu dài của cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng eo biển Hormuz “sẽ được mở lại bằng cách này hay cách khác” sau khi chiến dịch quân sự kết thúc. Ông nói rằng hoặc Iran sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và không phong tỏa tuyến hàng hải thương mại, hoặc một liên minh các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, với sự tham gia của Mỹ, sẽ đảm bảo điều đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết “đã đạt được tiến triển lớn” trong việc chấm dứt chiến sự, nhưng đồng thời cảnh báo ông sẵn sàng phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran, thậm chí cả các nhà máy khử mặn, nếu không đạt được thỏa thuận bao gồm việc eo biển Hormuz phải “mở cửa ngay lập tức cho hoạt động”.

Bà Leavitt cũng cho rằng ông Trump có thể đạt được các mục tiêu này vào giữa tháng 4. Bà nhắc lại rằng Lầu Năm Góc từng ước tính chiến dịch “Operation Epic Fury” sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần, và cho biết hiện tại đã là ngày thứ 30 của chiến dịch.