Mỹ muốn đạt thoả thuận hoà bình với Iran trước 6/4

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đạt được thỏa thuận với Tehran trước hạn chót ngày 6/4 mà ông đặt ra. Bà nói các cuộc đàm phán đang có tiến triển, đồng thời cho rằng những gì Iran nói công khai khác với những gì họ trao đổi riêng với phía Mỹ.

Bà Leavitt cho biết các quan chức Iran đang đàm phán với Mỹ dường như ôn hòa hơn so với các nhà lãnh đạo trước đây, dù từ chối nêu rõ đang liên lạc với ai ở Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai cho biết “vẫn chưa rõ các quyết định được đưa ra như thế nào ở Iran” và không rõ liệu nhà lãnh đạo tối cao mới, Ayatollah Mojtaba Khamenei, có nắm quyền hay không.

Bà Leavitt cho biết một số ít tàu chở dầu được đi qua eo biển Hormuz là dấu hiệu của ngoại giao.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Iran và có thể cả các nhà máy khử muối nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng quân đội Mỹ sẽ luôn hành động theo đúng luật pháp.

Trong khi vẫn theo đuổi một giải pháp ngoại giao, quân đội Mỹ đang được điều đến Trung Đông để mang lại cho Tổng thống Trump “quyền lựa chọn tối đa”, bà Leavitt nói.

Trong khí đó, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua trung gian, sau các cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng Pakistan, Ai Cập, Ả-rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, gọi các đề xuất này là “phi thực tế, phi logic và quá mức”.

Ông nói: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang bị tấn công quân sự, vì vậy mọi nỗ lực đều tập trung vào việc tự vệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Mỹ đang đàm phán với một “chế độ hợp lý hơn” để chấm dứt xung đột tại Iran, nhưng cũng đưa ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz:

“Nếu không sớm đạt được thỏa thuận - dù có khả năng sẽ đạt được - và nếu eo biển Hormuz không lập tức ‘mở cửa cho hoạt động’, chúng tôi sẽ kết thúc ‘kỳ lưu trú’ tại Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của họ".

Ông Trump cũng đe dọa tấn công các nhà máy khử mặn - nguồn cung nước sạch của Iran.

Trong khi đó, ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran thông qua dự luật cấm tàu của Mỹ, Israel và các nước áp đặt trừng phạt đơn phương đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần được toàn thể Quốc hội phê duyệt.

Một quan chức an ninh Pakistan cho biết khả năng có đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran trong tuần này rất thấp. Iran cũng đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Khu công nghiệp ở Israel trúng tên lửa Iran.

Ông Trump từng viện dẫn việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do cho cuộc tấn công ngày 28/2, trong khi Tehran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong khi đó cho biết chiến dịch “đã vượt quá nửa chặng đường” về mục tiêu, nhưng làm rõ rằng ông nói về nhiệm vụ chứ không phải thời gian.

Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ đã bắt đầu được triển khai tới Trung Đông, theo hai quan chức Mỹ. Đây là một phần của kế hoạch tăng cường lực lượng, mở rộng các lựa chọn của ông Trump, bao gồm khả năng triển khai quân vào lãnh thổ Iran, trong khi vẫn tiếp tục đàm phán.

Giá dầu chuẩn tiếp tục tăng trong ngày thứ Hai và đang hướng tới mức tăng theo tháng kỷ lục. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể phong tỏa thêm một tuyến hàng hải quan trọng khác – eo biển Bab el-Mandeb.