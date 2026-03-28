Tổng thống Mỹ gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump". (Video: X)

Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới eo biển Hormuz bằng cái tên “eo biển Trump” trong một bài phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami, bang Florida. Ông cho rằng Iran phải mở lại eo biển này nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình.

"Họ phải mở cửa eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Thật là một sai lầm khủng khiếp", ông Trump nói, khiến khán giả trong khán phòng bật cười. Ông nói việc gọi như vậy chỉ là “lỡ lời”, nhưng cũng úp mở rằng “không có gì là ngẫu nhiên”. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng nhiều lần gắn tên mình với các công trình và ý tưởng khác trong nhiệm kỳ.

Ông Trump nói Iran "đang trên đà thất bại", đồng thời khẳng định giới lãnh đạo, hải quân, không quân và chương trình hạt nhân của nước này đều đã chịu tổn thất đáng kể.

Tàu chở hàng trên vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz. (Nguồn: AP)

"Chúng tôi đang đàm phán với họ. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể làm gì đó, nhưng họ phải mở cửa eo biển", ông nói.

Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng trong xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2. Tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu toàn cầu này bị Iran siết chặt, làm căng thẳng giữa các bên ngày càng leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và mọi hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này đều phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Thông báo cho biết thêm, tàu của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ đều bị cấm di chuyển qua mọi hành lang hàng hải của eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ bình thường trở lại ngay khi Iran không còn gây ra mối đe dọa.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Marco Rubio cho biết: "Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại vào ngày mai nếu Iran ngừng đe dọa hoạt động vận tải biển toàn cầu".

Cùng thời điểm, tờ Financial Times đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo với Mỹ và đồng minh phương Tây rằng họ sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia để mở lại eo biển Hormuz.