Tổng thống Trump: Iran 'cơ bản' chấp nhận kế hoạch 15 điểm của Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng Iran đồng ý với “phần lớn” trong danh sách 15 yêu cầu mà Washington chuyển tới Tehran thông qua Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Về câu hỏi Iran đã phản hồi các đề xuất này chưa, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Họ chấp nhận hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không chứ?”

“Họ đang đồng thuận với chúng tôi về kế hoạch. Chúng tôi đưa ra 15 yêu cầu, và về cơ bản, chúng tôi sẽ còn bổ sung thêm một vài điều nữa”, Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Trump trên chuyên cơ Không lực Một, ngày 29/3/2026. (Ảnh: AP)

Tuần trước, Tehran phát tín hiệu chưa lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó xác nhận hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, nhưng tỏ ra hoài nghi về lập trường của Washington.

Ông Trump cũng cho biết Iran đã cung cấp dầu cho Mỹ và sẽ bắt đầu vận chuyển từ ngày mai nhằm “chứng minh thiện chí”. Theo ông, món “quà” mà ông đề cập tuần trước là “10 chuyến tàu chở dầu khổng lồ”.

“Hôm nay họ lại tặng thêm một món quà nữa. Họ cung cấp 20 chuyến tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai”, ông nói. “Chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất tích cực, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được nhiều điểm rất quan trọng".

Theo CNN, kế hoạch 15 điểm của Mỹ được cho là bao gồm các nội dung then chốt như: Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, bàn giao lượng uranium làm giàu cao, hạn chế năng lực quốc phòng, chấm dứt các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz.

Quang cảnh tòa nhà văn phòng và đài truyền hình Al-Araby của Qatar tại Tehran bị hư hại sau một cuộc không kích, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran tiếp diễn, ngày 29/3/2026. (Ảnh: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) qua REUTERS)

Trước đó, trong cuộc trao đổi với CNN, ông Trump cũng cho biết Iran đã cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Hiện chưa rõ mức độ đồng thuận thực chất giữa hai bên, song các tín hiệu từ Washington cho thấy tiến trình đàm phán đang có dấu hiệu dịch chuyển, dù vẫn còn khoảng cách đáng kể về lập trường.

Cân nhắc phương án quân sự tại Kharg Island

Song song với tín hiệu đàm phán, ông Trump cho biết vẫn đang cân nhắc khả năng kiểm soát Kharg Island - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược chiếm khoảng 90% sản lượng xuất khẩu của Iran.

“Có thể chúng tôi sẽ kiểm soát Kharg Island, hoặc không. Chúng tôi có nhiều lựa chọn”, ông nói với Financial Times, đồng thời thừa nhận nếu thực hiện, lực lượng Mỹ có thể phải hiện diện tại đây trong thời gian dài.

Một cơ sở đầu mối dầu mỏ trên đảo Kharg, Iran, ngày 25/2/2026. (Ảnh: Planet Labs PBC/Phát hành qua REUTERS)

Trước đó, quân đội Mỹ không kích đảo này ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết khoảng 90 mục tiêu bị tấn công, bao gồm kho thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác.

Theo các nguồn tin, Washington xây dựng các kịch bản từ kiểm soát hoàn toàn Kharg Island đến phá hủy hạ tầng dầu mỏ tại đây. Một quan chức Mỹ nhận định việc chiếm đảo có thể “đánh gục hoàn toàn” nguồn tài chính của Vệ binh Cách mạng Iran, qua đó tạo bước ngoặt kết thúc chiến sự.

Trong khi đó, Iran được cho là đã tăng cường lực lượng, triển khai thêm hệ thống phòng không và chuẩn bị các phương án phòng thủ tại Kharg Island nhằm đối phó nguy cơ bị Mỹ tấn công.