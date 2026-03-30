Iran dọa ném bom nhà riêng quan chức Mỹ và Israel

(VTC News) -

Trong thông điệp đánh dấu 30 ngày kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari tuyên bố bắt đầu chiến dịch ném bom vào khu nhà riêng của quan chức Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Ông Zolfaghari gọi đây là mục tiêu hợp pháp "để đáp trả cuộc tấn công của kẻ thù vào nhà ở và dân thường ở Iran".

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công trên bộ" trong khi vẫn đề cập đến cuộc đàm phán với Iran.

"Đối phương công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không biết rằng quân nhân Iran đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Ông Ghalibaf cho hay: "Mỹ nói về những khát vọng của mình, trình bày những gì họ không đạt được trong cuộc xung đột thông qua danh sách 15 điểm cần theo đuổi bằng biện pháp ngoại giao".

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng kêu gọi toàn thể người dân Iran đoàn kết và nhấn mạnh đất nước đang trong "cuộc chiến toàn cầu lớn" và "ở giai đoạn nguy cấp nhất".

“Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi dành cho họ vẫn luôn rõ ràng: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục'", ông Ghalibaf nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Nadav Shoshani cho biết chỉ còn vài ngày nữa, IDF sẽ tấn công trúng tất cả mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại "ưu tiên hàng đầu".

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoạt động quân sự mở rộng của Israel ở miền nam Lebanon khiến một nhân viên y tế thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận trong số nhân viên y tế lên ít nhất 52 người.

“Một nhân viên y tế đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào xe cứu thương ở Bint Jbeil. Thêm vào đó, kho y tế ở cùng thành phố cũng bị phá hủy trong một vụ tấn công”, ông Ghebreyesus thông tin, đồng thời nhấn mạnh các vụ tấn công vào cơ sở y tế “không thể trở thành chuyện thường tình” và “phải chấm dứt ngay lập tức”.