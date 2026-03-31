Ông Trump đăng video khu dự trữ uranium của Iran 'hoá biển lửa' trong đêm

Video khu vực dự trữ uranium của Iran bốc cháy do ông Trump đăng tải.

Theo New York Post, video do Tổng thống Donald Trump đăng tải trên Truth Social là một trong số nhiều video ghi lại vụ nổ dữ dội xảy ra ở thành phố Isfahan, Iran. Bầu trời tại khu vực này cũng chuyển sang màu đỏ cam sau khi cuộc tập kích đánh trúng mục tiêu tạo thành cột lửa lớn.

OSINTtechnical X cho biết thêm vụ nổ mạnh đến mức có thể nhìn thấy từ vệ tinh thời tiết Meteosat 12. Hiện tại, Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về sự việc.

Cùng thời điểm, ông Trump cảnh báo Washington sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz, sau khi nước này mô tả đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel.

“Đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được mở cửa, chúng ta sẽ kết thúc 'chuyến lưu trú' tuyệt vời của mình ở Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng đe dọa tấn công nhà máy khử muối cung cấp nước sạch cho Iran và viện dẫn việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do để tấn công nước này.

Cảnh báo được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra ngay sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đề xuất hòa bình từ phía Mỹ là “phi thực tế, thiếu logic và quá đáng”.