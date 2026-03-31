Ông Trump cảnh báo phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu Iran

(VTC News) -

Ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz, sau khi nước này mô tả đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel.

“Đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được mở cửa, chúng ta sẽ kết thúc 'chuyến lưu trú' tuyệt vời của mình ở Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng đe dọa tấn nhà máy khử muối cung cấp nước sạch cho Iran và viện dẫn việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do để tấn công nước này.

Cảnh báo được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra ngay sua khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đề xuất hòa bình từ phía Mỹ là “phi thực tế, thiếu logic và quá đáng”.

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang bị tấn công quân sự. Do đó, mọi nỗ lực và sức mạnh của chúng tôi đều tập trung vào việc tự vệ”, ông Baghaei phát biểu.

Trước đó, ông Trump vẫn lạc quan và nhiều lần nhấn mạnh cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ - Iran thông qua “đặc phái viên” từ Pakistan đang đạt tiến triển tích cực. Ông đặt thời hạn đến ngày 6/4 để Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong vài ngày tới để mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu hay không, ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, quân đội Israel thông tin hai máy bay không người lái được phóng từ Yemen bị chặn trong ngày 30/3, hai ngày sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tham gia cuộc xung đột bằng cách bắn tên lửa vào Israel và lực lượng Hezbollah của Lebanon cũng bắn tên lửa vào nước này.

Thời gian qua, lực lượng Israel cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa nhằm vào những gì họ gọi là cơ sở hạ tầng quân sự ở Tehran và cơ sở hạ tầng do lực lượng Hezbollah sử dụng ở Beirut, khiến khói đen bao phủ toàn thủ đô.