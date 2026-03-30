Mỹ nối lại hoạt động đại sứ quán tại Venezuela

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, việc khôi phục hoạt động ngoại giao mở ra “một chương mới” trong quan hệ giữa hai nước, sau nhiều năm gián đoạn kể từ năm 2019 khi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao do bất ổn chính trị tại Venezuela.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy nối lại quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế, đặc biệt sau những thay đổi chính trị gần đây tại Venezuela. Giới chức Mỹ cho biết, việc mở lại đại sứ quán sẽ giúp tăng cường hiện diện ngoại giao, hỗ trợ công dân và thúc đẩy các nỗ lực ổn định kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Trước đó, Mỹ và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự, bước đi được mô tả là tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của hai nước nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và tiến tới hòa giải chính trị tại Venezuela.

Hồi tháng 1/2026, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự chớp nhoáng tại quốc gia Nam Mỹ này, bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, đưa về Mỹ xét xử với cáo buộc liên quan tới ma túy. Sau đó, chính quyền Mỹ đã liên tục có các hoạt động đầu tư, đặc biệt là vào ngành dầu mỏ của nước này cũng như từng bước gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Venezuela.