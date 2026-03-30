Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến ở Iran

Tây Ban Nha tuyên bố đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Đây là động thái mới nhất đánh dấu bước leo thang trong lập trường của nước này đối với chiến sự Mỹ-Israel và Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles

Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Madrid từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự do hai nước cùng vận hành.

“Chúng tôi không cho phép sử dụng cả căn cứ quân sự lẫn không phận cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến cuộc chiến tại Iran”, bà Robles nói với báo giới tại Madrid.

Thông tin này được tờ El Pais (Tây Ban Nha) đăng tải đầu tiên, dẫn các nguồn tin quân sự. Theo đó, việc đóng cửa không phận buộc các máy bay quân sự phải tránh lãnh thổ Tây Ban Nha khi di chuyển tới Trung Đông, ngoại trừ các tình huống khẩn cấp.

Một tàu chỉ huy - kiểm soát lớp Blue Ridge của Hải quân Mỹ neo đậu tại căn cứ hải quân do hai bên cùng vận hành ở Rota, tỉnh Cadiz, Tây Ban Nha, ngày 15/3/2026.

Giải thích về quyết định, Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo nhấn mạnh đây là một phần trong lập trường nhất quán của chính phủ Tây Ban Nha.

“Chúng tôi sẽ không tham gia hay đóng góp vào một cuộc chiến được khởi phát đơn phương và trái với luật pháp quốc tế”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài Cadena Ser, khi được hỏi liệu động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với Mỹ hay không.

Thủ tướng Pedro Sanchez là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu chỉ trích mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gọi đây là hành động “liều lĩnh” và “phi pháp”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể cắt giảm quan hệ thương mại với Madrid, sau khi Tây Ban Nha từ chối cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự phục vụ chiến dịch.