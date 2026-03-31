Trẻ nhỏ quấy khóc, sợ hãi khi đi máy bay, chuyên gia chỉ mẹo trấn an hiệu quả

Việc đi du lịch cùng con nhỏ thường gây áp lực cho nhiều bậc phụ huynh. Không ít đứa trẻ gặp hội chứng lo âu khi bay, thậm chí quấy khóc gây ảnh hưởng tới hành khách xung quanh.

Tiến sỹ tâm lý học lâm sàng và giáo dục Katie Hurley, chuyên gia sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên, chia sẻ rằng lo âu khi du lịch và sợ bay là tình trạng rất phổ biến ở trẻ em. Theo bà, trẻ cảm thấy phấn khích vì sắp đến nơi mình hằng mong đợi nhưng việc đi lại có thể gây kiệt sức, lo lắng.

Trẻ em thường phấn khích khi du lịch nhưng lại sợ đi máy bay.

Tại sao trẻ sợ đi máy bay?

Việc đi du lịch làm xáo trộn thói quen sinh hoạt bình thường của trẻ, khiến chúng cảm thấy bất an. Sân bay và khoang máy bay lại mang đến những phản ứng lạ lẫm, cực đoan.

Giữa những khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhà ga đông đúc, tiếng động cơ phản lực ầm ĩ, trẻ có thể bị gia tăng mức độ căng thẳng, dễ cáu gắt. Thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài khiến lo âu càng có thêm thời gian để tích tụ và sau đó bùng phát thành một trận quấy khóc dữ dội.

Sara Chana Silverstein, chuyên gia về sức khỏe nhi khoa toàn diện, cho biết khi một đứa trẻ sợ bay, nồng độ cortisol sẽ tăng cao khiến trẻ trở nên lo lắng, tâm trạng thất thường, phản ứng thái quá. Bà hóm hỉnh chia sẻ rằng không ai phán xét điều đó vì tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm giác sợ hãi ở độ cao 10.000 mét.

Đây không phải hành vi xấu, cha mẹ có thể hỗ trợ con tốt hơn và tạo ra trải nghiệm du lịch trấn an, dễ kiểm soát hơn.

Trẻ em quấy khóc trên máy bay gây phiền nhiễu cho khách hàng xung quanh.

Trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé dưới 5 tuổi, thường không có đủ vốn từ để diễn đạt rằng mình đang sợ hãi. Thay vào đó, nỗi sợ bay có thể biểu hiện qua các hành vi như cáu kỉnh, khóc quá mức hoặc im lặng bất thường. Trẻ cũng có thể có các triệu chứng thể chất như tim đập nhanh, khó thở hoặc đau bụng.

Đôi khi nhìn có vẻ như trẻ đang nghịch ngợm hoặc ăn vạ, nhưng thực chất chúng chỉ đang sợ hãi hoặc lo âu. Silverstein nhấn mạnh rằng đối với trẻ dưới 5 tuổi, những cơn thịnh nộ là bình thường. Bộ não của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chúng không hề có ý định chống đối cha mẹ.

Cách để trẻ bớt sợ bay

Phụ huynh cần trấn an, giảng giải, kiên nhẫn sẽ giúp trẻ cảm thấy an tâm hơn. Một cách để giảm bớt lo âu là giải thích trước những gì sắp xảy ra bằng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

Cha mẹ có thể kể chi tiết từng bước từ lúc rời nhà đến khi lên máy bay. Vì trẻ em rất thích chơi đùa, việc dựng một "sân bay giả định" tại nhà để trẻ đưa búp bê hay thú bông đi du lịch cũng sẽ mang lại hiệu quả tích cực.

Đối với trẻ nhỏ hơn, biệc đọc sách tranh về du lịch và chỉ ra các chi tiết nhỏ cũng giúp trẻ tự tin hơn. Với trẻ lớn, cha mẹ có thể thảo luận về kế hoạch và cung cấp kiến thức thực tế như hướng dẫn an toàn hoặc nơi cần đến nếu chẳng may bị lạc ở sân bay.

Việc thực hành các kỹ thuật thở trước khi chuyến đi bắt đầu, chẳng hạn như hít thở sâu sẽ giúp trẻ học cách bình tĩnh lại trong những khoảnh khắc căng thẳng.

Ngoài ra, hãy chuẩn bị một "bộ dụng cụ giảm lo âu" tác động vào cả năm giác quan: đồ chơi xốp (xúc giác), sách tranh hoặc kính vạn hoa (thị giác), tinh dầu thơm (khứu giác), âm nhạc hoặc audiobook (thính giác), và những món ăn vặt giòn tan hay kẹo bạc hà (vị giác).

Đem đồ chơi lên máy bay giúp trẻ đỡ bị lo âu.

Chuyên gia Silverstein cũng gợi ý một vũ khí bí mật là những mẩu giấy ghi lời yêu thương gửi cho con để tạo sự xao nhãng tích cực.

Tại sân bay, hãy chỉ cho trẻ thấy những em bé khác cũng đang đi máy bay để bình thường hóa trải nghiệm này. Khi gặp nhiễu động không khí, cha mẹ nên thừa nhận cảm xúc của con và giải thích rằng đó là một phần bình thường của chuyến bay.

Cuối cùng, hãy đảm bảo trẻ được ăn uống đầy đủ và không bị mất nước. Tình trạng thiếu nước nhẹ có thể dẫn đến rối loạn cảm xúc.

Điều quan trọng nhất là phụ huynh phải giữ bình tĩnh. Trẻ em là những thám tử cảm xúc cực kỳ nhạy bén; chúng sẽ soi chiếu ngôn ngữ cơ thể và tông giọng của người lớn để cảm nhận sự an toàn. Đôi khi chính nỗi lo của cha mẹ mới là thứ kích ngòi cho nỗi sợ của con trẻ.