Tổng Bí thư: Đảm bảo mô hình Công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương sáng 31/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cần thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

"Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an Nhân dân phải tiếp tục là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư lưu ý tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi và đạo đức công vụ phải được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là có lộ trình cụ thể xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, về đích sớm nhất trước năm 2030.

"Triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm ngay trong năm 2026, mô hình Công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm triển khai hiệu quả nhất nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới…", Tổng Bí thư giao nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ý thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang và yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới.

Cũng như vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

"Toàn lực lượng Công an Nhân dân với tinh thần 'Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất', 'chỉ biết còn Đảng, còn mình' quyết tâm gấp 10, hành động gấp trăm lần, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, nỗ lực vượt qua chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó, trở thành một trong những điểm tựa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.