'Sau ca trực chỉ muốn ngủ' - câu nói mộc mạc của bác sĩ khiến triệu người xót xa

(VTC News) -

Câu nói ‘ra trực chỉ muốn ngủ’ của bác sĩ gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, đoạn video phỏng vấn ngắn ghi lại chia sẻ của một bác sĩ đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Trong clip, nam bác sĩ nói về những dự định sau ca trực: “Khi ra trực, mình muốn đi ăn, đi chơi, mình muốn chơi thể dục thể thao, đá bóng, đánh cầu này kia… nhưng mà thực tế khi ra trực thì mình đi ngủ”.

Câu nói mộc mạc nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người cho rằng đoạn video phản ánh phần nào thực tế công việc của nhân viên y tế, đặc biệt là sau những ca trực kéo dài xuyên đêm. “Nghe đơn giản nhưng rất đúng. Bạn tôi làm bác sĩ, trực xong về chỉ ngủ bù cả ngày”, một tài khoản bình luận. Người khác viết: “Trước cứ nghĩ bác sĩ hết giờ là rảnh, giờ mới hiểu họ mệt thế nào”.

Người chia sẻ trong clip là bác sĩ Tạ Đức Huy, khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Không ít dân mạng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi có người thân làm trong ngành y. Một người cho biết mẹ là điều dưỡng, mỗi lần trực đêm về nhà thường ăn vội rồi ngủ liền nhiều giờ. “Có hôm gọi điện cả buổi không nghe, sau mới biết đang ngủ bù sau ca trực 24 tiếng”, người này kể.

Theo nhiều ý kiến, sức lan tỏa của đoạn clip nằm ở sự chân thật. Không phải những câu chuyện dài, chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng gợi lên hình ảnh quen thuộc, nhân viên y tế sau ca trực ưu tiên nghỉ ngơi để phục hồi thể lực. Thực tế, các ca trực tại bệnh viện thường kéo dài từ đêm đến sáng, thậm chí 24 giờ liên tục, trong khi cường độ công việc cao, liên tục xử lý tình huống cấp cứu.

Một số người cho rằng trước đây họ ít chú ý đến khía cạnh này. “Chúng ta thường chỉ thấy bác sĩ trong phòng khám, không hình dung họ đã thức trắng đêm thế nào”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình. Người khác viết: “Một giấc ngủ sau ca trực có lẽ là điều xa xỉ nhất với họ”.

Bên cạnh sự đồng cảm, nhiều ý kiến cũng nhìn nhận đây là góc nhìn đời thường của nghề y. Không chỉ là những hình ảnh căng thẳng trong phòng cấp cứu, công việc của bác sĩ còn là sự đánh đổi thời gian cá nhân. Những kế hoạch đơn giản như gặp bạn bè, chơi thể thao hay đi dạo sau giờ làm đôi khi phải nhường chỗ cho việc nghỉ ngơi.

Đoạn video lan truyền trong bối cảnh các câu chuyện về áp lực công việc ngành y tiếp tục được quan tâm. Nhiều người cho rằng những chia sẻ chân thực như vậy giúp người dân hiểu rõ hơn về công việc phía sau áo blouse trắng. “Một câu nói nhỏ nhưng khiến mình nghĩ nhiều hơn về sự vất vả của họ”, một người dùng viết.

Dù chỉ kéo dài vài chục giây, đoạn clip vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Với nhiều người, câu nói “ra trực thì đi ngủ” không chỉ là lời kể cá nhân, mà còn gợi lên hình ảnh quen thuộc của những nhân viên y tế âm thầm làm việc, sau ca trực dài chỉ mong có đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng quay công việc tiếp theo.

Hiện nay nhân viên y tế đang phải làm việc trong môi trường áp lực cao, cường độ kéo dài và ít thời gian phục hồi. (Ảnh minh họa: Như Loan)

Thực tế, hiện nay nhân viên y tế đang phải làm việc trong môi trường áp lực cao, cường độ kéo dài và ít thời gian phục hồi. Sau những ca trực thâu đêm, thay vì nghỉ ngơi trọn vẹn hay dành thời gian cho gia đình, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục quay lại guồng quay khám chữa bệnh đông đúc, xử lý cấp cứu liên tục, đối mặt với nguy cơ sai sót chuyên môn và áp lực tâm lý từ người bệnh.

Theo Bộ Y tế, không chỉ quá tải công việc, nhân viên y tế hiện nay còn gánh thêm trách nhiệm truyền thông, giải thích, thậm chí chịu phản ứng tiêu cực khi hệ thống y tế quá đông. Khối lượng công việc lớn, thời gian nghỉ ít và áp lực trách nhiệm cao khiến nhiều nhân viên y tế rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo, chính xác trong từng quyết định chuyên môn – điều vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia y tế cho rằng cần nhìn nhận đúng mức độ vất vả của lực lượng tuyến đầu chăm sóc sức khỏe, không chỉ trong dịch bệnh mà cả trong hoạt động thường nhật.