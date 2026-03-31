Mất 7 sao nhập tịch gian trá, Malaysia trông cậy ngôi sao từng suýt bỏ nghề

Sau khi 7 cầu thủ nhập tịch gian lận (sử dụng hồ sơ giả) bị cấm thi đấu, huấn luyện viên Peter Cklamovski phải tìm phương án chắp vá đội hình bằng những gương mặt bản địa từng mất suất. Một trong số những cầu thủ được trao cơ hội là Faisal Halim, tiền đạo có chiều cao chỉ 1m58. Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ ưu ái gọi Faisal là “Ronaldo Malaysia”, xem anh như biểu tượng hy vọng trong giai đoạn đầy thử thách của bóng đá nước này.

Trong danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, HLV Cklamovski triệu tập 5 tiền đạo gồm Faisal Halim, Safawi Rasid, Ramadhan Saifullah Usman, Luqman Hakim Shamsudin và Paulo Josue. Trong đó, Faisal Halim được xem là một trong những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất trên hàng công và sẽ không bất ngờ nếu cầu thủ của Selangor tiếp tục được đá chính.

Ở mùa giải M-League 2025-2026 (giải vô địch quốc gia của Malaysia), Faisal Halim trải qua giai đoạn thi đấu xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Sau 30 trận, anh ghi tới 20 bàn và đóng góp thêm 10 kiến tạo. Đây được xem là hiệu suất đáng nể với một cầu thủ có thể hình hạn chế, lại là nội binh ở giải đấu không giới hạn cầu thủ nước ngoài.

Faisal Halim được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo khác biệt trong trận đấu với Việt Nam trên sân Thiên Trường. (Nguồn: New Straits Times)

Từ đầu năm 2026, tiền đạo của Selangor FC đã duy trì sự ổn định với 5 bàn thắng và 6 kiến tạo tại Liga Super, cùng 4 bàn tại Cúp Bóng đá Malaysia. Đáng chú ý, anh từng lập cú đúp vào lưới Công An Hà Nội FC ở Cúp C1 Đông Nam Á, góp phần khẳng định đẳng cấp và sự ổn định.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Faisal Halim còn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển. Anh ghi dấu ấn với 3 bàn thắng liên tiếp, trong đó có cú đúp vào lưới Lào và bàn thắng duy nhất giúp Malaysia đánh bại Nepal 1-0. Với phong độ đó, chân sút 28 tuổi trở thành quân bài chiến lược trong tay HLV Peter Cklamovski.

Đã có lúc tưởng chừng sự nghiệp khép lại sau biến cố bị tạt axit, nhưng tiền đạo này vẫn kiên cường trở lại, sẵn sàng trở thành mối đe dọa lớn với hàng thủ tuyển Việt Nam. Tháng 5/2024, anh bị tạt axit khi đi mua sắm tại Kota Damansara, chịu bỏng nặng và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Đến nay, trên khuôn mặt của Faisal Halim vẫn còn những vết sẹo lớn, và anh không thể mỉm cười một cách bình thường. Tuy nhiên, chính nghịch cảnh ấy lại khiến Faisal Halim trở nên mạnh mẽ hơn trên sân cỏ.

Tại buổi tập trên sân Thiên Trường, Faisal Halim gây ấn tượng với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin trong từng pha xử lý. Dù thấp bé, anh vẫn liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha bứt tốc và dứt điểm sắc bén.

Trong bài báo với tiêu đề "Ai sẽ là 'mũi nhọn' xuyên thủng hàng thủ Việt Nam?", tờ Berita Harian cho rằng chính phong độ ấn tượng của các cầu thủ đang chơi ấn tượng tại giải quốc nội như Faisal Halim sẽ là chìa khoá mở ra chiến thắng cho đội nhà, góp phần đánh bại "ông lớn" Đông Nam Á.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ khiến đội tuyển Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal, qua đó chấm dứt hy vọng giành vé dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 103 thế giới, cao hơn Malaysia (135), và bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã chắc suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhờ án phạt của AFC dành cho FAM. Trước cuộc tái đấu với Việt Nam lúc 19h00 ngày 31/3, tiền đạo Faisal Halim được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo khác biệt, khiến hàng thủ đội chủ nhà phải đặc biệt dè chừng.