U17 Việt Nam thắng UAE 3-2: Xuất sắc đầu bảng, giành vé World Cup

Sáng 14/5 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Ả Rập Xê Út), U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland xuất sắc đứng đầu bảng C giải U17 châu Á và giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự World Cup U17.

Đại diện của bóng đá Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp khi bước vào trận đấu với U17 UAE. Tuy nhiên, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội sớm bị đẩy vào thế bất lợi khi thủng lưới ngay từ giây thứ 16. Sau pha phối hợp rất dễ dàng của U17 UAE, Al Mheiri tung cú sút hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua không làm ảnh hưởng đến tâm lý của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. U17 Việt Nam lập tức tràn lên tấn công sau khi đánh mất lợi thế. Bộ ba tấn công Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách liên tục khiến hàng thủ U17 UAE gặp khó khăn.

U17 Việt Nam lội ngược dòng trước U17 UAE.

Sau rất nhiều nỗ lực, thành quả đến với đội bóng chơi tốt hơn là U17 Việt Nam ở phút 41. Nguyễn Lực sút phạt ở sát vòng cấm, bóng tìm đến góc thấp bên phải khiến thủ môn U17 UAE không thể cản phá. Bàn thắng này đưa U17 Việt Nam tạm thời trở lại vị trí nhì bảng và tạm thời đoạt lại tấm vé dự World Cup.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế. Từ nỗ lực giành bóng của Sỹ Bách, Đại Nhân thực hiện đường chuyền trả ngược vừa tầm để Văn Dương dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1.

U17 UAE buộc phải tấn công để nuôi hy vọng đi tiếp. Adam Mahrous tận dụng khoảnh khắc phòng ngự sơ hở của hàng thủ U17 Việt Nam để tung cú sút đẹp mắt giúp đội bóng Tây Á đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Không chấp nhận trận hòa, U17 Việt Nam mạo hiểm dâng cao đội hình. Các học trò của huấn luyện viên Roland tái lập thế dẫn bàn không lâu sau đó. Mạnh Cường đánh đầu tung lưới U17 UAE trong tình huống phạt góc. Đây là bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa 0-0. Như vậy, U17 Việt Nam (6 điểm) đứng đầu bảng A, cùng U17 Hàn Quốc (5 điểm) giành quyền vào tứ kết. U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup U17.

U17 Việt Nam 3 2 U17 UAE Nguyễn Lực 41' 1' Al Mheiri Văn Dương 48' 57' Mahrous Mạnh Cường 68'

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 UAE

U17 UAE: Josh Bentley (1), Sultan Al Nuaimi (3), Abdulla Al Meri (4), Sultal Al Mheiri (5), Abdelrahman Al Awani (6), Salem Bani (7), Hussain Yousuf Ali (10), Eisa Al Blooshi (11), Gabriel El Khoury (13), Mahmoud Badr (14), Butti Al Jneibi (18).

U17 Việt Nam: Lý Xuân hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).