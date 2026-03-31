Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia: 12 năm bất bại, thua sửa thành thắng

Trong suốt 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trong các cuộc đối đầu Malaysia. Kể từ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam không thua đối thủ này trong mọi cuộc đối đầu ở các giải chính thức. Malaysia tưởng như đã "phá dớp" trước đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025, nhưng cuối cùng vẫn thất bại theo cách hi hữu.

Khi đó, đội tuyển Malaysia tạo cú sốc khi trình diễn đẳng cấp tiến bộ vượt bậc, đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch mới, gốc Nam Mỹ và Tây Ban Nha, tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Chiến thắng ấy từng được xem như dấu mốc mở ra hy vọng cho bóng đá Malaysia.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi đến ngày 17/3/2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia vì chính 7 ngôi sao nêu trên. Từ vị thế dẫn đầu bảng với 15 điểm, Malaysia bị trừ 6 điểm, tụt xuống còn 9 điểm và rơi xuống vị trí thứ hai, qua đó đánh mất cơ hội góp mặt ở đấu trường châu lục. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Như vậy, ở lần duy nhất thua Malaysia trên sân trong 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam vẫn được tính là đội chiến thắng cuối cùng.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 cả hai trận tại vòng loại Asian Cup 2027 (gặp Nepal và gặp Việt Nam) do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. (Nguồn: VFF)

Tính trong lịch sử đối đầu 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam có 8 chiến thắng và 1 trận hòa (tính cả trận được xử thắng năm 2025) trước Malaysia. Trận hoà diễn ra trên sân khách (chung kết lượt đi AFF Cup 2018). Tính riêng trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia trong cả 4 trận đối đầu gần nhất và không thủng lưới bàn nào.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối nay (ngày 31/3) trên sân Thiên Trường vẫn nhận được sự quan tâm lớn, dù cục diện bảng đấu đã ngã ngũ. Trận đấu này quan trọng về mặt tinh thần, bởi Malaysia đang chịu áp lực lớn từ người hâm mộ sau án phạt và rất cần một chiến thắng để xoa dịu dư luận.

Đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu "đòi lại món nợ" ở trận đấu lượt hai bảng F ngay trên sân nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đặt kỳ vọng giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tối nay.