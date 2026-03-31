Lính dù tinh nhuệ Mỹ tới Trung Đông, hé lộ loạt kịch bản tấn công Iran

Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đã bắt đầu triển khai tới Trung Đông, theo hai quan chức Mỹ tiết lộ ngày 30/3. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Trước đó, ngày 18/3, Reuters đưa tin chính quyền Trump xem xét phương án điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực. Kế hoạch này có thể mở rộng đáng kể các lựa chọn quân sự, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng vào sâu trong lãnh thổ Iran.

Lực lượng lính dù, đóng tại căn cứ Fort Bragg (bang North Carolina), được bổ sung vào số lượng lớn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm đã hiện diện tại Trung Đông.

Riêng cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được điều tới khu vực.

Một lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 tham gia huấn luyện pháo binh trong cuộc diễn tập dã ngoại tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, ngày 26/8/2020. (Ảnh: AP/Sarah Blake Morgan)

Các quan chức giấu tên không tiết lộ cụ thể điểm đến của các đơn vị này, song cho biết việc tăng quân là bước đi đã được dự liệu từ trước.

Đợt tăng cường lần này bao gồm một phần sở chỉ huy của Sư đoàn Dù 82, các đơn vị hậu cần và một lữ đoàn tác chiến hoàn chỉnh.

Một nguồn tin cho biết hiện chưa có quyết định đưa bộ binh Mỹ vào Iran. Tuy nhiên, việc điều động lực lượng sẽ giúp Washington tăng cường năng lực sẵn sàng cho các chiến dịch có thể xảy ra trong tương lai gần.

Nhiều kịch bản quân sự được đặt lên bàn

Theo các nguồn tin, lực lượng Mỹ có thể được sử dụng cho nhiều mục tiêu trong cuộc chiến với Iran, trong đó có phương án kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.

Reuters trước đó cho biết chính quyền Trump đã thảo luận về khả năng tiến hành chiến dịch nhằm chiếm đảo Kharg. Tuy nhiên, đây được đánh giá là phương án rủi ro cao, do Iran có thể dễ dàng tấn công khu vực này bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Hải quân Mỹ, tham gia chiến dịch không kích Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội. (Ảnh: Reuters)

Một kịch bản khác từng được cân nhắc là triển khai lực lượng mặt đất vào Iran để thu hồi lượng uranium làm giàu cấp cao. Tuy nhiên, phương án này có thể buộc binh sĩ Mỹ phải tiến sâu vào lãnh thổ Iran trong thời gian dài, nhằm tiếp cận các cơ sở được chôn sâu dưới lòng đất.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận nội bộ cũng đề cập khả năng đưa quân Mỹ tới Iran để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Dù nhiệm vụ này chủ yếu do không quân và hải quân đảm nhiệm, việc triển khai lực lượng bộ binh tại khu vực ven biển Iran vẫn có thể được tính đến.

Các phương án trên đang được Nhà Trắng cân nhắc theo từng kịch bản cụ thể, tùy thuộc diễn biến thực địa.

Phát biểu ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “chính quyền hợp lý hơn” nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, ông tiếp tục cảnh báo Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện.

Một máy bay quân sự tại Iran ngay trước khi bị tên lửa do lực lượng Mỹ phóng trúng hôm Chủ nhật, ngày 1/3/2026. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ/AP)

Việc triển khai lực lượng bộ binh, dù ở quy mô hạn chế, được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro chính trị lớn đối với ông Trump, trong bối cảnh dư luận Mỹ không ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự tại Iran. Trước đó, ông cũng từng cam kết tránh để Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Kể từ khi chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội bắt đầu ngày 28/2, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích hơn 11.000 mục tiêu. Hơn 300 binh sĩ Mỹ bị thương và 13 quân nhân thiệt mạng trong chiến dịch này.