Pi Group hợp tác cùng Liên Gia Land phân phối Đô thị số Picity

(VTC News) -

Giữa bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, khi cả khách hàng lẫn các đơn vị phân phối đều tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thực và bền vững, sự xuất hiện của mô hình Đô thị số Picity được xem là một điểm sáng ấn tượng, không chỉ mở ra một chuẩn mực sống mới, mà còn kiến tạo một "sân chơi" chuyên nghiệp, đầy tiềm năng cho các đơn vị phân phối.

Liên Gia Land chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

Khác với các sản phẩm bất động sản truyền thống, Đô thị số Picity sở hữu nền tảng công nghệ 5.0 và một hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch bài bản. Điều này đòi hỏi đội ngũ tư vấn không chỉ am hiểu thị trường, mà còn phải có năng lực phân tích chiều sâu của sản phẩm, từ nền tảng công nghệ lõi (AI, IoT, Blockchain) đến hệ sinh thái tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và các bảo chứng chất lượng từ các thương hiệu toàn cầu.

Đại diện Pi Group chia sẻ, một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc cần những đối tác phân phối giàu kinh nghiệm và năng lực tư vấn chuyên nghiệp. Chính sự cộng hưởng giữa một sản phẩm tiên phong và các đơn vị triển khai uy tín mới đủ sức tạo nên một làn sóng, định hình lại tiêu chuẩn tư vấn bất động sản trong kỷ nguyên số.

Đô thị số Picity được vận hành dựa trên nền tảng công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo AI, Pi Care App và Blockchain.

Vì vậy, Đô thị số Picity không chỉ là một "phép thử" năng lực, mà còn là sân chơi lý tưởng để các đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm, uy tín với đội ngũ chuyên nghiệp khẳng định vị thế dẫn dắt của mình trên thị trường.

Liên Gia Land chọn con đường xây dựng uy tín dựa trên sự am hiểu dự án, cam kết đồng hành và mang đến các giải pháp an cư - đầu tư bền vững cho khách hàng. Chính "sức trẻ" trong vận hành kết hợp với "chuyên môn" của đội ngũ giàu kinh nghiệm đã tạo nên sự cộng hưởng với Pi Group trong việc kiến tạo Đô thị số Picity.

Nhấn mạnh về sự hợp tác lần này, đại diện Pi Group cho biết, chủ đầu tư đánh giá cao quyết tâm và chiến lược tiếp cận thị trường của Liên Gia Land. Đội ngũ này được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay nối dài" hiệu quả, giúp Pi Group truyền tải trọn vẹn giá trị của Đô thị số Picity đến đúng tệp khách hàng mục tiêu – những người đang tìm kiếm một chuẩn sống mới, tổng hòa giữa công nghệ, tiện ích và chất lượng vượt trội.

Hợp tác chiến lược với Liên Gia Land giúp Pi Group lan tỏa giá trị của Đô thị số Picity đến đông đảo khách hàng. Với sự chung sức của các đối tác tâm huyết và am hiểu thị trường, Đô thị số Picity được kỳ vọng sẽ tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ, minh chứng cho cam kết của Pi Group trong việc kiến tạo những giá trị sống chuẩn quốc tế.