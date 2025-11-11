Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Hoàn thiện đề án bồi dưỡng công chức cấp xã trước 20/12

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra khi kết luận buổi làm việc với Bộ Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025, chiều 11/11.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhận định đây là năm có khối lượng công việc lớn, liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, cũng như triển khai nhiều đề án trọng điểm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian còn lại chưa đầy hai tháng, trong khi các nhiệm vụ đặt ra vẫn "rất nặng nề", đòi hỏi sự quyết tâm cao, hành động nhanh, bám sát tiến độ và chất lượng.

Trên cơ sở đó, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ lớn, trong đó có việc theo dõi, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước 15/11 về tính khả thi của phân cấp, phân quyền, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị định liên quan và giao rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành.

Cùng với đó, Bộ sẽ chủ trì xây dựng Đề án của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2030, tầm nhìn 2040 - đề án được đánh giá rất cấp thiết, giúp làm rõ vai trò, trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo Trung ương và địa phương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí nguồn lực phù hợp.

"Cần hoàn thiện đề án này trước ngày 20/12. Làm như vậy sẽ vừa đảm bảo tính tổng thể, chiến lược, vừa giải quyết được những vấn đề cấp bách, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã", Phó Thủ tướng nói.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai được lãnh đạo Chính phủ đề cập là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Mục tiêu là đến tháng 12, Bộ Nội vụ phải hoàn thành toàn bộ các văn bản, nghị định, đề án được giao.

Phó Thủ tướng nêu rõ, còn 2 nội dung lớn trình Bộ Chính trị là tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Theo Phó Thủ tướng, tổng số nghị định cần ban hành từ nay đến cuối năm có thể lên tới 33 nghị định, bao gồm cả 2 nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở và 1 nghị định về tổ chức phi chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng lịch trình cụ thể, bảo đảm trong tháng 11 hoàn tất hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất ngày 10/12. Trường hợp còn ý kiến khác nhau, đơn vị chủ trì phải tổng hợp, báo cáo để xử lý kịp thời, bảo đảm cả tiến độ và chất lượng nghị định.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ 2 đề án: Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nội vụ; Xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện chính sách xã hội.

Nhóm nội dung thứ ba được Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cao là hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

"Hiện nay, Bộ Nội vụ đang đề xuất phương án để Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong tháng 11. Sau khi có ý kiến, Bộ cần khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và bộ, ngành triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là các địa phương", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Liên quan đến biên chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo biên chế giai đoạn 2026-2031 sau khi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị, phục vụ việc giao biên chế theo thẩm quyền giai đoạn 2026-2031.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị - xã hội lớn, tạo không khí thi đua, phấn khởi trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc. Do đó, các nội dung về hình thức khen thưởng phải được hoàn thiện, chậm nhất 20/11 phải trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ phải chủ động ban hành hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết theo nghị quyết của Quốc hội, bao gồm trình tự, thủ tục và công việc chuẩn bị, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Đồng thời, Bộ Nội vụ cần khẩn trương hướng dẫn và kiểm tra công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ sau sắp xếp bộ máy của các bộ, ngành, địa phương - một khâu còn nhiều lúng túng, né tránh ở một số nơi.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ tham mưu công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo tinh thần Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và theo chỉ đạo của Thủ tướng.

"Đây là nhiệm vụ Bộ Nội vụ được giao chủ trì, tập trung vào các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cần bám sát quy định phân cấp quản lý, cụ thể hóa hướng dẫn, hoàn thành chậm nhất ngày 30/11", Phó Thủ tướng phát biểu.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ nay đến hết năm 2025, Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là hoàn thiện thể chế, chính sách.

Theo kế hoạch, Bộ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 31 nghị định và 2 nghị quyết, cùng 3 báo cáo, 3 đề án; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 12 thông tư theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xác định các nguyên tắc căn cơ để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án tổng thể trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Đồng thời rà soát, tổng hợp tình hình biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành và địa phương, làm cơ sở đề xuất giao biên chế giai đoạn 2026-2031, bảo đảm gắn chặt với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quy mô công việc và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường lao động Việt Nam đến năm 2045 và chiến lược đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn, số hóa hồ sơ lưu trữ phục vụ mô hình chính quyền hai cấp.