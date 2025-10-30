ĐBQH: Cần đột phá về đãi ngộ để cán bộ không phải làm thêm lo cho cuộc sống

Sáng 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đại biểu tiếp tục góp ý về chính quyền hai cấp, nhất là nguồn nhân lực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo có lên, có xuống, có vào, có ra

Liên quan vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho rằng, hiện nay việc phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với phân bổ đủ nguồn lực về nhân sự, tài chính, công nghệ và cơ sở vật chất khiến tiến độ giải quyết hồ sơ chậm, hiệu quả thực thi hạn chế. Đáng chú ý, tác động về tâm lý, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người đang giữ chức vụ lãnh đạo, là vấn đề cần quan tâm.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng, phát triển đào tạo và thu hút nhân tài là một nhu cầu bắt buộc và cấp bách. Ảnh Quốc hội.

Vì vậy, ông đề nghị có quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ của đội ngũ này, theo nguyên tắc “lương của cán bộ, công viên chức phải ngang với mức sống trung bình của xã hội, để họ tập trung vào công vụ và không phải làm thêm để lo cho cuộc sống”, không thể để họ thuộc tầng lớp nghèo của xã hội.

Cùng với thu nhập nâng lên, cần thiết lập KPI hợp lý, áp dụng lương thưởng xứng đáng và chế tài nghiêm ngặt cho việc thực hiện KPI đi liền với những đãi ngộ phù hợp.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, để đưa đất nước phát triển đào tạo và thu hút nhân tài là một nhu cầu bắt buộc và cấp bách. Yếu tố con người là nhân tố quyết định thành bại của mọi đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật.

Trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp, cần áp dụng ngay những tiêu chuẩn, tiêu chí, cách thức khoa học và hợp lý để đánh giá và tuyển chọn bằng những thước đo khách quan, công tâm, vì lợi ích cao nhất của đất nước. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phải là một quá trình thử thách và kiểm chứng, có lên, có xuống, có vào, có ra.

"Cần trọng dụng và mạnh dạn bổ nhiệm ngay những người đã chứng minh được trình độ và năng lực thực chất, có nhiệt tâm cống hiến và đạo đức công vụ cao, dù trong hay ngoài quy hoạch, trong hay ngoài Đảng. Trong kháng chiến, biết bao nhân sỹ, trí thức, quan lại chế độ cũ đã được Bác Hồ tin tưởng, giao trọng trách và họ đã không ngại hy sinh cả tính mạng, cống hiến xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc", vị đại biểu đoàn TP.HCM nêu ý kiến.

Trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu đoàn TP.HCM thấy thách thức không nhỏ và kéo dài nhiều năm là khâu tổ chức thực hiện, là khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn, giữa nói và làm. Tất nhiên, tổ chức thực hiện là công việc của cả hệ thống chính trị, thậm chí của toàn xã hội, tuy nhiên, cán bộ, công viên chức của Đảng và Nhà nước phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu.

“Chúng ta có nhiều nghị quyết, chủ trương, quy định đúng đắn, nhưng những điều ấy chỉ có ý nghĩa với nhân dân, với cử tri khi được biến thành thực tiễn cuộc sống một cách thực chất. Khi đó, câu nói cửa miệng hằng ngày của người dân và cử tri sẽ là: “Mấy ổng nói vậy mà làm … cũng đúng vậy”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Tuyệt đối không thể thiếu niềm tin của dân

Đại biểu K'Nhiễu (đoàn Lâm Đồng) thì chia sẻ về thực tế đang diễn ra tại địa phương mình, đó là tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính nên cán bộ xã vừa phải tham mưu, vừa tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, triển khai xử lý các vấn đề còn tồn đọng; đồng thời vẫn phải thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Khối lượng công việc nhiều, điều kiện còn hạn chế, nhưng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở rất cao. Có những buổi tối, cán bộ làm việc đến 19- 20h, thậm chí muộn hơn, nhưng vẫn cố gắng giải quyết công việc đúng hẹn, để người dân không phải chờ đợi. Họ làm việc vì một suy nghĩ rất giản dị: Khi người dân được hướng dẫn tận tình, nhận kết quả đúng hẹn và nở nụ cười cảm ơn, đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất đối với công chức cơ sở.

ĐBQH K'Nhiễu - Lâm Đồng cho rằng, mỗi hành động chậm trễ hay thiếu trách nhiệm đều tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân. Ảnh Quốc hội

Đại biểu đoàn Lâm Đồng cho rằng, mỗi hành động chậm trễ hay thiếu trách nhiệm đều tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân. Vì vậy, để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thực sự hiệu quả, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Chính phủ cần hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cán bộ làm thật sự phải được bảo vệ, được tin tưởng để phát huy sáng tạo trong công việc.

Cùng với đó nâng cao điều kiện làm việc ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; bố trí đủ trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại để cán bộ phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Ngoài ra, bố trí đủ số lượng người làm việc, phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Sau khi sắp xếp, nhiệm vụ tăng lên nhưng biên chế không đổi thì khó bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, để họ trưởng thành qua công việc và gắn bó lâu dài với địa phương.

“Chúng tôi, những cán bộ cơ sở ở vùng khó khăn luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình: Phải gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, làm việc nhanh hơn. Có thể còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng tuyệt đối không thể thiếu niềm tin của dân và lòng tự hào của người cán bộ. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ phục vụ hết lòng vì nhân dân”, đại biểu K'Nhiễu khẳng định.