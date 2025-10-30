+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội
Sáng 30/10, Quốc hội tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Báo Đại biểu Nhân dân
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Ca sĩ Jack xin lỗi và tạm dừng hoạt động biểu diễn
08:02 30/10/2025
Ca Nhạc
Ông Trump chấp thuận cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân
08:00 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội
08:00 30/10/2025
VTC NEWS TV
Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
08:00 30/10/2025
Gia đình
Nhiều người trẻ suy thận do biến chứng từ viêm cầu thận IgA
08:00 30/10/2025
Tin tức
Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập: Tháo ngòi thương chiến hay về vòng lặp cũ?
07:51 30/10/2025
Tư liệu
Môn võ người Nga giỏi nhất thế giới, sản sinh ra ‘Độc cô cầu bại’ MMA
07:35 30/10/2025
Võ Thuật
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall
07:31 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle
07:27 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Lũ trên sông Thu Bồn ở Đà Nẵng vượt đỉnh lịch sử năm 1964
07:27 30/10/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer
07:24 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tắm nước lạnh sau 23h, nam thanh niên 23 tuổi liệt dây thần kinh mặt
07:24 30/10/2025
Tin tức
Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên đối tác chiến lược toàn diện
07:13 30/10/2025
Thời sự quốc tế
6 nhóm người nên tránh xa thịt vịt dù bổ dưỡng đến mấy
07:11 30/10/2025
Tư vấn
Mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây, người dân nô nức check-in
07:08 30/10/2025
Tin nóng
Cận cảnh trung tâm hành chính nghìn tỷ ở TP.HCM được đề xuất làm trường học
07:00 30/10/2025
Đầu Tư
Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong năm 2025
06:44 30/10/2025
Tài chính
Á quân Olympia từng đóng Phía trước là bầu trời, nay là phó giáo sư ở Australia
06:43 30/10/2025
Sao Việt
Hâm nóng rau bằng lò vi sóng, nên hay không?
06:40 30/10/2025
Gia đình
Người dân Đà Nẵng trắng đêm vật lộn với trận lũ lịch sử
06:33 30/10/2025
Đời sống
Hy hữu một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: 'Khổ chủ' xây nhà xong phải bỏ hoang
06:30 30/10/2025
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 30/10: Hồi phục nhẹ
06:27 30/10/2025
Tin giá vàng
Chiều nay, giá xăng có thể tăng gần 1.000 đồng/lít
06:23 30/10/2025
Thị trường
5 giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhà mái bằng
06:09 30/10/2025
Bất động sản
Hà Nội dự kiến thu tối đa 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
06:05 30/10/2025
Tin tức - Sự kiện
'Đi Hội chợ mùa Thu mới thấy những đặc sản vùng miền chưa bao giờ biết đến'
06:00 30/10/2025
Thị trường
Lịch âm 30/10 - Âm lịch hôm nay 30/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 30/10/2025
05:00 30/10/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 30/10/2025: Mão rực rỡ, Tuất chững lại
04:47 30/10/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/10: Ma Kết gặp cơ hội, Bảo Bình tiết chế
04:46 30/10/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết 30/10: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa lớn bao trùm miền Trung
04:30 30/10/2025
Thời tiết