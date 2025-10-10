Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi mở 6 vấn đề với Đảng bộ Lâm Đồng

(VTC News) -

Phát huy tiềm năng vùng hợp nhất, tạo đột phá từ nội lực

Sáng 10/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo mọi mặt cho Đại hội lần thứ I; đồng thời khẳng định: “Đại hội này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của riêng Lâm Đồng, mà còn là mốc son trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy tiềm năng vùng và nâng cao hiệu quả quản lý phát triển.”

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc hợp nhất ba tỉnh là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm đổi mới của Trung ương nhằm phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, vị trí địa chính trị, nguồn lực con người và các giá trị văn hóa của vùng đất Nam Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua - đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước.

Tỉnh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến đều phát triển mạnh. Đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của Lâm Đồng hôm nay là thành công của ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự đồng lòng của nhân dân

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh phải nhận diện đúng khó khăn, tận dụng cơ hội, phát huy sức mạnh nội lực, đồng thời liên kết vùng chặt chẽ với các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, tạo thành không gian phát triển thống nhất, bền vững.

6 gợi mở để hiện thực hóa khát vọng của Lâm Đồng

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý thêm một số nội dung: Quy mô nền kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; lĩnh vực công nghiệp phát triển chưa xứng tầm; hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối, còn bất cập;

Công tác giảm nghèo ở một số nơi chưa thực sự bền vững, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; (Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn có những hạn chế nhất định;

Một số cán bộ, kể cả cán bộ chủ chốt sai phạm, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng...

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận sâu sắc, phân tích kỹ hơn, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tán thành và đánh giá cao mục tiêu, phương hướng, giải pháp mà văn kiện Đại hội đã đề ra. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội cùng thảo luận, quyết nghị:

Phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đảng bộ phải thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững. Phải có giải pháp quyết liệt, thực chất, tránh bệnh thành tích, tập trung nguồn lực cho những vùng khó khăn nhất: vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Phải quyết tâm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau, không để chênh lệch giàu nghèo trở thành vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Phải quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao mức sống thực chất cho người dân, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Đồng thời, phải xem việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 49 dân tộc anh em là một nhiệm vụ chiến lược, hết sức quan trọng, là cách để chúng ta giữ gìn “hồn cốt” của văn hóa, bồi đắp sức mạnh nội sinh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển và niềm tin, tự hào của mỗi người dân được sinh sống, làm việc và cống hiến trên mảnh đất Lâm Đồng thân yêu.

"Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến hai lĩnh vực nền tảng, hết sức quan trọng, đó là giáo dục và y tế. Bộ Chính trị vừa ban hành hai Nghị quyết số 71/NQ-TW và 72/NQ-TW với rất nhiều giải pháp đột phá về hai lĩnh vực này, và tôi đề nghị các đồng chí phải quán triệt sâu sắc, xem đây là mệnh lệnh của trái tim để hành động", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, cần rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 30% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; giảm 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí tuân thủ trong năm đầu của nhiệm kỳ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết”, chấm dứt tình trạng tầng nấc, hạch sách, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian. Cải cách hành chính phải gắn liền với chuyển đổi số, hướng tới một nền hành chính thân thiện, có khả năng cung ứng mọi dịch vụ công trên nền tảng số và không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phục vụ người dân minh bạch, hiệu quả.

Quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng thực hóa mục tiêu “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện”

"Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lâm Đồng sẽ luôn mang trong mình một quyết tâm hành động cho chặng đường mới, đó là “Lâm Đồng: Hội tụ tinh hoa - Phát triển bứt phá” để chung tay xây dựng tỉnh Lâm Đồng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.